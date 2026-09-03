Alerta por fenómeno El Niño, provocará calor extremo, sequía e inundaciones hasta 2027

La ONU advirtió que el fenómeno El Niño se intensificará y se convertirá en un episodio que provocará calor extremo, sequía e inundaciones en diferentes partes del planeta hasta el 2027.

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Alerta por calor extremo, sequía e inundaciones

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) existe una probabilidad de casi 100% de que el fenómeno de El Niño continúe hasta febrero de 2027 pues las aguas cálidas del Pacífico tropical lo están alimentando.

Aunque se prevé que su máxima intensidad sea a finales de 2026 las repercusiones continuarán hasta 2027 provocando cambios en las precipitaciones, temperaturas y la circulación atmosférica provocando graves consecuencias y desastres principalmente para la agricultura, salud y energía.

Por su parte, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo advirtió que el fenómeno El Niño podría representar un importante golpe para comunidades y economías de todo el mundo.

¿Por qué el fenómeno El Niño provoca climas extremos?

Los científicos han detectado que las altas temperaturas debajo de las aguas del Pacífico tropical considerada el corazón de El Niño continúan aumentando y se registró una anomalía media de 1,5°C por encima de lo normal entre mayo y julio de 2026 y en julio alcanzó los 2°C.

En algunas zonas las temperaturas subsuperficiales superaron 8°C en promedio y junto con los cambios observados en la atmósfera se corrobora que El Niño persistirá hasta principios de 2027.

¿En dónde afectará el fenómeno El Niño?

Aunque los efectos de El Niño varían dependiendo de la ubicación y la época del año muchos países pueden verse afectados por ello se hace un llamado para mantener los pronósticos regionales y nacionales para determinar qué territorios afrontan mayores riesgos.

Para septiembre y noviembre los modelos indican una mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en todas las zonas terrestres acompañadas de precipitaciones.

Para la ONU, la prioridad es convertir el pronóstico en acción temprana y así prepararse para reducir las pérdidas humanas, económicas y anticipar los posibles impactos y gestionar las reservas de agua y proteger los cultivos.

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