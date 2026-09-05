Alertan por vacuna falsa contra la rabia para perros y gatos en México

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) emitió una alerta debido a que circula en el mercado una vacuna falsa contra la rabia para perros y gatos.

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¿Cómo identificar la vacuna falsa contra la rabia?

Según la información proporcionada por la Senasica se trata del lote 410469C del producto Defensor 1 en su presentación de 1 dosis / 1 ml y los lotes 22090891A, 22090874A, 22090893A, 22090873A y 22090894A del producto CYGRO no están reconocidos por el fabricante.

Por ello se hace un llamado a veterinarios para que no los usen ni los distribuyan ya que no hay garantía de calidad, seguridad y eficacia.

¿Qué hacer en caso de encontrar una vacuna falsa?

Las autoridades recomiendan a la población que este considerando vacunar a su perro o gato contra la rabia exijan ver el frasco de la vacuna para revisar el lote, caducidad y fabricante.

También es importante que el veterinario registre los datos en la cartilla de la mascota. En caso de detectar algún producto falsificado es importante realizar una denuncia al correo: denunciaciudadana@senasica.gob.mx o farmacovigilanciavetasica.gob.mx.

🚨 ¡ALERTA SANITARIA! 🚨

Evita el uso y distribución de los siguientes lotes NO reconocidos por su fabricante:



⚠️ Defensor® 1: Lote 410469C

⚠️ CYGRO®: Lotes 22090891A, 22090874A, 22090893A, 22090873A y 22090894A #Senasica #AlertaSanitaria #SaludAnimal #Farmacovigilancia pic.twitter.com/GaYcAW1bau — Senasica (@SENASICA) September 3, 2026

¿Por qué se debe vacunar a las mascotas contra la rabia?

La rabia es una enfermedad grave transmisible de los animales a las personas y se debe a aplicar a perros y gatos a partir del primer mes de edad, al cumplir tres meses y posteriormente cada año.

Es una enfermedad que ataca el sistema nervioso central y no tiene cura ni tratamiento, se transmite por mordeduras o saliva infectada.

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