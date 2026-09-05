Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Mujer muere tras desvanecerse en Metro Chapultepec y caer a las vías
/México/Nota

Revelan móvil y cronología del asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez y su familia

La Fiscalía de Edomex dio a conocer los detalles sobre el caso de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo quien fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija y una empleada.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La Fiscalía General de Justicia del Edomex dio a conocer el móvil y la cronología del multihomicidio en Atizapán donde perdieron la vida el tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija y una empleada.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué mataron al tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez?

Según una de las líneas de investigación, Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” acudieron al domicilio por una cantidad millonaria de dinero en “criptomonedas”.

Acudieron al domicilio para localizar una caja fría (cold wallet) con cantidades millonarias de dólares en bitcoins y posteriormente Diego Sebastián “N”, le daría 2 millones de pesos a Gerardo “N” por la “ayuda”.

Cronología del multihomicidio en Atizapán

De acuerdo con la Fiscalía de Edomex, a las 17:23 horas las videocámaras de seguridad captaron el ingreso de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” en un vehículo Kia color gris. A las 17:24 se observa a Diego Sebastián “N” subir en el elevador rumbo al departamento donde se encontraba una joven y las mascotas.

A las 17:42 horas llega la esposa del músico con sus hijos y a las 17:54 horas contacta a una persona para decirle que Sebastián estaba esperando a Jonathan.

A las 19:28 horas llega Jonathan Meléndez con un amigo y le dice “espérame aquí abajo, si no contesto, pide ayuda”. A las 19:41 horas Diego Sebastián “N” se acerca al área de estacionamiento y a las 19:43 el Kia sale del fraccionamiento.

El testigo señala que para evitar la revisión del vehículo por parte del personal de vigilancia, Diego Sebastián “N” amenazó a la mujer de seguridad con el arma.

Las víctimas habrían sido asesinadas entre las 17:30 y las 20:00 horas tiempo en el que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” permanecieron en el lugar.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO

UNAM cambia las reglas tras la polémica de 2026

UNAM cambia las reglas tras la polémica de 2026

El polémico examen en línea de 2026 puso a la UNAM contra las cuerdas, ahora la universidad cambia las reglas y todo apunta a un regreso que muchos aspirantes no esperaban.