Revelan móvil y cronología del asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez y su familia

La Fiscalía General de Justicia del Edomex dio a conocer el móvil y la cronología del multihomicidio en Atizapán donde perdieron la vida el tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija y una empleada.

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¿Por qué mataron al tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez?

Según una de las líneas de investigación, Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” acudieron al domicilio por una cantidad millonaria de dinero en “criptomonedas”.

Acudieron al domicilio para localizar una caja fría (cold wallet) con cantidades millonarias de dólares en bitcoins y posteriormente Diego Sebastián “N”, le daría 2 millones de pesos a Gerardo “N” por la “ayuda”.

La @FiscaliaEdomex revela nuevos detalles del multihomicidio de Atizapán:



• Buscaban una “caja fría” con millones en Bitcoin



• Habrían usado un arma con silenciador



• Diego “N” habría ofrecido 2 mdp a Gerardo “N” por ayudarle pic.twitter.com/SaXbSqKMks — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 5, 2026

Cronología del multihomicidio en Atizapán

De acuerdo con la Fiscalía de Edomex, a las 17:23 horas las videocámaras de seguridad captaron el ingreso de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” en un vehículo Kia color gris. A las 17:24 se observa a Diego Sebastián “N” subir en el elevador rumbo al departamento donde se encontraba una joven y las mascotas.

A las 17:42 horas llega la esposa del músico con sus hijos y a las 17:54 horas contacta a una persona para decirle que Sebastián estaba esperando a Jonathan.

A las 19:28 horas llega Jonathan Meléndez con un amigo y le dice “espérame aquí abajo, si no contesto, pide ayuda”. A las 19:41 horas Diego Sebastián “N” se acerca al área de estacionamiento y a las 19:43 el Kia sale del fraccionamiento.

El testigo señala que para evitar la revisión del vehículo por parte del personal de vigilancia, Diego Sebastián “N” amenazó a la mujer de seguridad con el arma.

Las víctimas habrían sido asesinadas entre las 17:30 y las 20:00 horas tiempo en el que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” permanecieron en el lugar.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos responsables de los hechos delictivos de homicidio calificado cometido en agravio de 2 o más personas, interrupción del embarazo de una femenina con… pic.twitter.com/us6ZfvPZXp — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 5, 2026

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