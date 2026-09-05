Si ya estás planeando la icónica noche mexicana con familia o amigos, hay algo que debes tener muy presente antes de salir: los operativos de alcoholemia estarán activos durante todo septiembre en Torreón.

Así que, si tu plan es ir de fiesta en fiesta y además quieres llegar en carro, piénsalo dos veces, pues manejar después de tomar puede terminar en una multa, el retiro del vehículo y hasta una noche nada mexicana en el Ministerio Público.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Habrá alcoholímetro en Torreón durante septiembre?

Torreón reforzará los operativos de alcoholemia durante todo septiembre, por lo que los conductores podrían encontrarse con puntos de revisión en distintos momentos del mes, especialmente durante las celebraciones de las Fiestas Patrias.

La medida forma parte de las acciones de seguridad vial para reducir los accidentes relacionados con el consumo de alcohol al volante.

Los operativos cuentan con personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad encargado de detectar a conductores que hayan ingerido bebidas alcohólicas y aplicar las sanciones correspondientes.

¿En qué días habrá operativos de alcoholemia?

Los operativos se realizan habitualmente de jueves a sábado, aunque la vigilancia puede reforzarse cuando hay eventos masivos o celebraciones especiales.

Durante septiembre, las autoridades mantendrán los operativos activos debido a la cantidad de festejos que se realizan por las Fiestas Patrias.

Esto significa que salir a celebrar no necesariamente implica dejar el automóvil en casa, pero sí tener claro desde antes cómo vas a regresar.

¿Qué recomienda Tránsito de Torreón?

La principal recomendación es evitar combinar alcohol y volante, pues si vas a beber durante alguna celebración, las autoridades sugieren optar por un conductor designado o utilizar algún medio de transporte que permita regresar a casa de manera segura.

Además, la Dirección de Tránsito y Vialidad ha señalado que otros factores como el exceso de velocidad, la falta de precaución y el uso del teléfono celular también representan riesgos importantes para quienes circulan por la ciudad.

¿De cuento es la multa por manejar alcoholizado en Torreón?

Aquí hay de dos tipos de multas, ya que, si la infracción corresponde a aliento alcohólico, la multa de 15 a 20 UMA equivale aproximadamente a:

• 15 UMA: $1,759.65

• 20 UMA: $2,346.20

Pero si se determina estado de ebriedad, el rango que habíamos identificado de 40 a 60 UMA representaría:

• 40 UMA: $4,692.40

• 60 UMA: $7,038.60

Y ojo, pues esto es únicamente las multas, ya que, si el vehículo es remitido al corralón, hay gastos adicionales asociados a la recuperación del automóvil; el Ayuntamiento confirma que para sacarlo del corralón primero deben cubrirse las infracciones correspondientes y realizar el trámite de liberación.

¿Quién se presentará en Torreón por las Fiestas Patrias 2026?

Si todavía estás buscando plan para celebrar el 15 de septiembre, Torreón ya tiene artista confirmado; Alfredo Olivas se presentará GRATIS en la Plaza Mayor de Torreón, Coahuila, como parte de los festejos por las Fiestas Patrias 2026.

El cantante será uno de los protagonistas de la celebración por el Grito de Independencia, por lo que se espera una noche de música y festejo en uno de los principales puntos de reunión de la ciudad.

Así que ya sabes, Torreón tendrá música y festejo para este 15 de septiembre, pero si vas a celebrar con unas copitas, mejor deja el volante en casa.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.