Es oficial en Jalisco: aprueban reforma que garantiza pensión a todas estas personas menores de 65 años

El Congreso de Jalisco avaló una reforma constitucional que obliga al Estado, en coordinación con la Federación, a entregar una pensión no contributiva a personas con discapacidad permanente de entre 30 y 64 años.

Esta modificación legal, impulsada por la Comisión de Puntos Constitucionales que preside la diputada Norma López Ramírez, busca subsanar el rezago frente a otros 24 estados. Bajo un esquema de financiamiento “50-50”, el Gobierno de Jalisco deberá aportar la mitad de los recursos para que este derecho sea universal, asegurando que el apoyo económico sea permanente hasta que el beneficiario cumpla 65 años y transite a la pensión para adultos mayores.

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¿Quiénes pueden solicitar la Pensión por Discapacidad en Jalisco?

La Secretaría de Bienestar y el Gobierno del Estado de Jalisco priorizarán a ciudadanos con discapacidad permanente. Con la nueva reforma, el rango de edad se extiende para cubrir a adultos que anteriormente quedaban excluidos del sistema federal.

Criterios de elegibilidad:

Edad: Ciudadanos jaliscienses de 0 a 64 años.

Ciudadanos jaliscienses de 0 a 64 años. Condición: Acreditar una discapacidad permanente (física, sensorial, intelectual o psicosocial).

Acreditar una discapacidad permanente (física, sensorial, intelectual o psicosocial). Residencia: Vivir en cualquiera de los 125 municipios de Jalisco.

Vivir en cualquiera de los 125 municipios de Jalisco. Transición: Al cumplir los 65 años, el apoyo se convierte automáticamente en Pensión para Adultos Mayores.

pensión-universal-personas-con-discapacidad Pensión para personas con discapacidad será universal: AMLO

(Azteca Noticias)

¿Cuáles son los requisitos y documentos para el registro en la Secretaría de Bienestar?

Para acceder al recurso, el interesado o su persona auxiliar debe acudir a los módulos oficiales de la Secretaría de Bienestar con la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial: INE, pasaporte o cédula profesional vigente.

INE, pasaporte o cédula profesional vigente. CURP: Impresión reciente de la Clave Única de Registro de Población.

Impresión reciente de la Clave Única de Registro de Población. Acta de nacimiento: Debe ser legible y sin tachaduras.

Debe ser legible y sin tachaduras. Comprobante de domicilio: Recibo de luz, agua o teléfono (máximo 6 meses de antigüedad).

Recibo de luz, agua o teléfono (máximo 6 meses de antigüedad). Certificado de Discapacidad: Documento obligatorio emitido por una institución pública de salud (IMSS, ISSSTE o Centros de Salud).

Documento obligatorio emitido por una institución pública de salud (IMSS, ISSSTE o Centros de Salud). Contacto: Proporcionar dos números telefónicos para el seguimiento del trámite.

¿Cómo tramitar el Certificado de Discapacidad oficial del DIF Jalisco?

El Sistema DIF Jalisco es la entidad encargada de emitir el certificado oficial necesario para programas estatales como “Bienestar Incluyente”. Este trámite es el primer paso crítico para validar la condición del solicitante.

Pasos para obtener el certificado:

Resumen Médico: Obtener un diagnóstico firmado por un especialista (neurólogo, psiquiatra, etc.) con antigüedad menor a 6 meses. Cita en el DIF: Acudir al módulo DIF de tu municipio (Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, El Salto o Tlajomulco). Validación: Presentar CURP, INE y un correo electrónico obligatorio para recibir notificaciones. Visita domiciliaria: En caso de que el solicitante no pueda trasladarse, un familiar puede solicitar que el personal de la Secretaría de Bienestar realice el censo en el domicilio.

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