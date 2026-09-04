Sin clases HOY: Huracán Marie obliga a la SEP a cerrar escuelas en un municipio de Baja California Sur

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que suspende clases hoy viernes 4 de septiembre y realizará un cierre total de todas las escuelas y en todos los niveles educativos de un municipio de Baja California Sur: Los Cabos.

Si vives en este municipio no lleves a tus hijos a la escuela, porque se esperan lluvias torrenciales provocadas por la cercanía a las costas del huracán Marie, que ya alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

Asimismo, las autoridades educativas en la entidad informan que en el municipio de Ciudad Constitución se reanudan las clases, a partir de hoy 4 de septiembre.

SEP suspenden clases en Los Cabos hoy SEP suspende clases en Los Cabos, BCS hoy. (Facebook)

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Huracán Marie provoca severas inundaciones en BCS

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, el huracán Marie se encuentra a 755 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, donde ya provocó el desbordamiento del arroyo Lagunitas que generó severas iinundaciones en el municipio.

Además, el huracán Marie generó peligrosas olas de entre 3 y 4 metros de altura, por lo qie las autoridades ordenaron el cierre inmediato de 21 playas, para salvaguardar la integridad de la ciudadanía, ya que en estos momentos, meterse al mar representa un riesgo mortal.

¿Cuándo regresan a clases en Baja California Sur?

Hasta el momento, las autoridades de la SEP estatal, únicamente, suspendieron clases este viernes 4 de septiembre. Es necesario que los padres y madres de familia se mantengan al tanto de los avisos de las escuelas de sus hijos para que estén enterados de la fecha exacta en la que termina la suspensión de clases.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que el huracán Marie mantenga la categoría 2 durante el viernes 4 y sábado 5 de septiembre, posteriormente comenzará a degradarse y a internarse en el Océano Pacífico.

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