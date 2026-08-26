Últimos días y adiós al descuento en Aguascalientes: ofrecen rebajas de hasta el 50% en multas y recargos en vehículos a este grupo de personas

El estado de Aguascalientes vive la recta final de una campaña fiscal que ofrece rebajas de hasta 50% en multas y recargos generados por el control vehicular y el canje de placas en vehículos particulares. El plazo se cierra el viernes 28 de agosto y el beneficio aplica solo para personas mayores de 60 años, el único grupo de personas autorizado para tramitarlo en este periodo.

El descuento estatal alcanza únicamente a quienes acumulan pagos pendientes de placas y control vehicular en Aguascalientes, sin extenderse a otros trámites o edades. Fuera de ese rango de edad no existe ningún descuento vigente, y el resto de contribuyentes cubre el monto íntegro de sus adeudos vehiculares.

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¿Cuándo termina el descuento en multas vehiculares en Aguascalientes?

La ventana de oportunidad corre hasta el próximo 28 de agosto de 2026 en Aguascalientes, con apenas dos días restantes a partir de hoy. Después de esa fecha desaparece el 50% de rebaja y los adeudos regresan a su costo original sin ningún tipo de excepción.

El descuento cubre multas y recargos acumulados por trámites de control vehicular y canje de placas en el estado. Aplica exclusivamente en pagos atrasados y no representa una rebaja sobre el costo regular de emplacamiento ni sobre otros servicios vehiculares.

Para completar el trámite, los interesados acuden de forma presencial al módulo habilitado en Aguascalientes capital. No existe opción de trámite en línea para este beneficio, según confirma la propia Secretaría de Finanzas del Estado.

¿Quiénes califican para el descuento en Aguascalientes?

El beneficio aplica únicamente a personas de 60 años en adelante con adeudos vehiculares vigentes en Aguascalientes. Ningún otro grupo de edad accede a esta rebaja durante el periodo señalado, sin importar el tipo de trámite pendiente.

Los solicitantes presentan una identificación oficial vigente junto con la documentación que acredite el adeudo de placas o control vehicular. La Secretaría de Finanzas recomienda verificar requisitos antes de acudir, para evitar contratiempos en el módulo de atención.

El módulo se ubica en avenida de la Convención Oriente número 102, esquina con Alameda, en la capital del estado. Los adultos mayores de Aguascalientes cuentan con esta única sede para tramitar el descuento antes de que termine agosto.

Fuera del control vehicular, el municipio también mantiene un descuento permanente del 50% en predial para adultos mayores, personas con discapacidad, jubilados y pensionados.

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