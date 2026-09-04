Desapareció Fernanda Mallinali García de 11 años en Coyoacán; activan Alerta Amber en CDMX

¿Reconoces a Fernanda Mallinali García? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) busca a la joven de 11 que desapareció el pasado 31 de agosto en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán.

La niña fue vista por última vez a las 13:30 horas (tiempo local) y desde entonces se desconoce su paradero, es por eso que las autoridades activaron la Alerta Amber para ayudar a que vuelva a su casa.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Fernanda Mallinali García Juárez, de 11 años, vista por última vez el pasado 31 de agosto, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán. pic.twitter.com/HQSLRHO2KV — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) September 2, 2026

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Ficha de búsqueda de Fernanda Mallinali García Juárez, desaparecida en CDMX

¿La has visto? Más allá de la imagen que se dio en la ficha de búsqueda, la Fiscalía capitalina describe a Fernanda Mallinali García como una niña de 1.56 metros de altura, complexión delgada y piel morena oscura. Además, tiene un cabello negro lacio, así como ojos negro grandes.

Por otro lado, mencionaron que tiene una cicatriz en el pómulo derecho y se le notan hoyuelos en las mejillas. Al momento de la desaparición, vestía un pantalón de mezclilla azul acampanando, blusa color verde pistache y tenis blancos con plataforma.

Ahora que ya sabes cómo es Fernanda Mallinali, si tienes alguna información sobre la niña, entonces te puedes comunicar con la Fiscalía de la CDMX a los números que tiene destinados a la Alerta Amber: (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082.

Desapariciones en CDMX durante 2026

De acuerdo a la Red Lupa detalló que existen 100 municipios que concentran el 56% de las denuncias de desaparición, de los cuales seis se encuentran en la Ciudad de México (CDMX).

En el lista de las alcaldías es el siguiente:

Iztapalapa a aparece en la posición 25 con 917 de los reportes de desaparición

con 917 de los reportes de desaparición Gustavo A. Madero aparece en la posición 30 con 783 reportes de desaparición

con 783 reportes de desaparición Cuauhtémoc aparece en la posición 31 con 781 reportes de desaparición

con 781 reportes de desaparición Álvaro Obregón aparece en la posición 67 con 393 reportes de desaparición

con 393 reportes de desaparición Venustiano Carranza aparece en la posición 72 con 380 reportes de desaparición

con 380 reportes de desaparición Tlalpan aparece en la posición 88 con 315 reportes de desaparición

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