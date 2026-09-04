Clima hoy 4 de septiembre: Huracán Marie desata tormenta negra; estos estados tendrán lluvias y oleaje de hasta 4 metros

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua informó que el huracán Marie ya es categoría 2 y que impactará en la zona costera de Baja California Sur, donde hoy 4 de septiembre se registrará una tormenta negra que alcanzará entre 75 y 150 mm por hora.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 155 km/h y rachas de 195 km/h. En Los Cabos se presentarán incluso olas gigantes de entre 3 y 4 metros de altura.

🌀 El #Huracán #Marie en el océano Pacífico ahora se encuentra en la categoría 2 de la escala Saffir-Simpson.

🌀 Su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias en #BajaCaliforniaSur. pic.twitter.com/llEaUNzoWQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 4, 2026

En estos momentos, el entro del huracán Marie se encuentra a 755 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.

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Estados afectados por el huracán Marie hoy 4 de septiembre

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en las próximas horas, la extensa circulación del huracán aumenta la probabilidad de lluvias intensas en Baja California Sur. Además, de Los Cabos, estas son las entidades afectadas por el huracán Marie:

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Marie desbordaron el arroyo Lagunitas, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, generando afectaciones en distintos puntos de la zona.



🌧️ El aumento del cauce mantiene bajo vigilancia el área. pic.twitter.com/tthVL5mGUX — Canal 13 Oaxaca (@canal13oaxaca) September 3, 2026

En temporada de lluvias, no solo el Huracán Marie provocará lluvias intensas en la República mexicana, también la presencia del monzón mexicano, canales de baja presión y la onda tropical número 36 provocarán tormenta negra en entidades como:

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

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