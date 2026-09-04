Un niño de 6 años fue el único sobreviviente del multihomicidio contra el tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, una niña de tres años y una trabajadora en un departamento en Atizapán de Zaragoza en el Edomex; las autoridades continúan investigando el hecho.

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¿Qué pasará con el hijo del tecladista de Camilo Séptimo?

Policías municipales y elementos de la Marina encontraron al menor escondido en el departamento de la Zona Esmeralda tras el ataque. Cuando un niño pierde a sus padres, el sistema jurídico civil y de protección familiar interviene para asegurar su bienestar.

En caso de que los padres hayan dejado un testamento designado a una personas para ser el tutor de los hijos se deberá respetar esa voluntad. Si no existe tal situación la ley del Edomex estipula que la línea directa de familiares debe asumir la responsabilidad: abuelos maternos o paternos, tíos consanguíneos o hermanos mayores de edad.

Expediente del menor se encuentra bajo reserva

De acuerdo con el Protocolo de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes del Edomex, establece que toda la información del expediente se mantiene bajo estricta reserva y solo puede entregarse a personas o autoridades cuya intervención represente un beneficio para el caso sin afectar al menor.

Esta reserva durará los tres años que da seguimiento el DIF, lo que dure el trámite judicial de custodia y el proceso penal contra los responsables del multihomicidio.

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