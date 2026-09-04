Preocupa a SIP la queja de Morena por sátira política “La Casa de los Mañosos”

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció sobre la queja presentada por Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por la sátira política “La Casa de los Mañosos” transmitida por TV Azteca.

En un nuevo intento de censura, el partido guinda busca el retiro de publicaciones y la suspensión de su difusión.

El caso plantea interrogantes relevantes sobre los límites de la intervención de las autoridades electorales frente a contenidos de carácter satírico, humorístico y crítico, particularmente cuando involucran a funcionarios y actores políticos — aseveró el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

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La sátira política “La Casa de los Mañosos México”, creada originalmente por terceros con inteligencia artificial, se convirtió en uno de los contenidos que más polémica ha generado entre la clase política mexicana.

La producción parodia a personajes como Andrés Manuel López Beltrán, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López Hernández, Layda Sansores y Cuauhtémoc Blanco, quienes aparecen en una especie de reality ficticio donde el premio principal es el llamado “fuero vitalicio” o “inmunidad absoluta”.

El contenido comenzó en redes sociales y posteriormente TV Azteca transmitió fragmentos y especiales a través de Azteca Uno y ADN noticias.

Ante los mecanismos restrictivos, la SIP defendió el humor y la crítica política, y cuestionó cualquier intento de limitar este tipo de contenidos.

Las autoridades electorales deben actuar dentro de sus atribuciones y con pleno respeto a la libertad de expresión. La crítica, la sátira y el humor político, incluso cuando resulten incómodos para quienes ejercen el poder, forman parte del debate democrático y no deben convertirse en objeto de censura institucional — agregó Pierre.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó su preocupación ante cualquier medida que pudiera utilizarse para limitar publicaciones periodísticas o manifestaciones críticas debido a su contenido político. Subrayó que corresponde al Estado garantizar las condiciones necesarias para que los medios ejerzan su labor de informar, investigar y cuestionar a quienes ocupan posiciones de poder, sin que exista el riesgo de que las instituciones sean empleadas para acallar esas voces.

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