Corte de agua que durará hasta el 2027 en CDMX; alcaldías y zonas afectadas

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México informó el pasado 8 de mayo de un corte de agua debido a la realización de trabajos para la construcción de la planta potabilizadora del Pozo Pantaco 3.

De acuerdo con lo publicado en ese momento, el restablecimiento en el servicio de agua potable ocurriría este 4 de septiembre. Sin embargo, la dependencia hizo una precisión esta mañana.

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¿Dónde habrá corte de agua en CDMX hasta 2027?

A través de una tarjeta informativa publicada en su cuenta oficial de X, Segiagua indicó que se mantienen las labores, por lo que el servicio se restablecerá con normalidad hasta el próximo año.

Las colonias de la alcaldía Azcaptozalco que se verán seriamente afectadas son tres:

Santa Catarina

Santa Bárbara

San Andrés

“Continúan los trabajos de construcción de la planta potabilizadora en el Pozo Patanco 3, por lo que la instalación permanece fuera de servicio (…) Se prevé restablecer el servicio a partir del 1 de marzo del 2027, al finalizar las labores correspondientes", precisó.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @AzcapotzalcoMx:



👷‍♀️ El equipo técnico de SEGIAGUA trabaja en la construcción de la planta potabilizadora del Pozo Pantaco 3, por lo cual salió de operación.



🛠️ Se mantiene el suministro aunque… pic.twitter.com/fcRaH7HQhv — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) May 8, 2026

¿Cómo pedir pipas de agua gratis en CDMX?

Para pedir una pipa de agua gratis en la Ciudad de México, debes llamar a la *Línea H2O al 426, a Locatel al *0311 o a los teléfonos de SACMEX (55 5654 3210 o 55 5658 1111).

Requisitos y datos necesarios

Al hacer tu solicitud, ten a la mano los siguientes datos de tu domicilio:

Nombre completo y número telefónico de contacto

Dirección exacta (calle, número, lote o manzana, entre qué calles, colonia, alcaldía y código postal)

Referencias visuales del lugar

Capacidad de tu cisterna o tinaco

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