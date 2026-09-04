Esto pasará con los burros y caballos que jubilaron en Torreón

Burros y caballos que eran utilizados para carga en Torreón, Coahuila fueron jubilados en un desfile con flore, globos y aplausos, un hecho histórico para favorecer el bienestar de los animales.

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¿Qué pasará con los perros y caballos jubilados?

El Ayuntamiento de Torreón y la Defensoría Animalista Laguna llevaron a cabo la transición de carromatos con animales de carga como parte del programa “De la herradura al motor”, así se evita el maltrato animal sin quitar el sustento a las familias.

Como parte del programa se contempla un esquema de adopción responsable y seguimiento permanente para que todos los animales vivan en condiciones adecuadas alejados del trabajo.

¿Cómo será el proceso de adopción?

La Defensoría Animalista Laguna señaló que los animales ya tenían familias que se encargarían de darles un espacio suficiente y cuidados. Los nuevos propietarios deberán llenar una documentación y carta compromiso para garantizar alimentación, cuidados y la manutención de los caballos y burros.

En la primera etapa se darán en adopción 40 animales y se llevarán a cabo los procesos de forma gradual hasta llegar a los 130 equinos. El proceso de adopción se lleva a cabo en los Servicios Públicos de Torreón.

Cabe mencionar que a lo largo de la historia se han utilizado animales para carga y transporte, principalmente se usan burros, mulas y caballos en zonas rurales. Los bueyes y toros son animales fuertes y se utilizan para mover cargas pesadas y labores agrícolas.

En el caso de los camellos, dromedarios y llamas son capaces de resistir periodos largos sin agua y pueden llegar a cargar hasta 80 kilos.

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