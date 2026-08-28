Desaparece Naiara Valeria García de 14 años en la alcaldía Iztapalapa; activan Alerta Amber en CDMX

¿La reconoces? Las autoridades de la Ciudad México (CDMX) activaron la Alerta Amber para dar con el paradero de Naiara Valeria García Esquivel, una joven de 14 años que fue vista por última vez el pasado 22 de agosto.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), la adolescente desapareció en la colonia Miravalles, ubicada en la alcaldía Iztapalapa. Hasta el momento se desconoce su paradero.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Naiara Valeria García Esquivel, de 14 años, vista por última vez el pasado 22 de agosto, en la colonia Miravalles, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/aN412lDTRJ — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 26, 2026

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Ficha de búsqueda de Naiara Valeria García Esquivel, menor desaparecida en CDMX

Tu ayuda será fundamental para dar con el paradero de Naiara Valera García Esquivel, quien es descrita como una joven que mide 1.5 metros de altura, es de complexión mediana y tiene tez clara, así como cabello ondulado castaño oscuro y ojos oscuros.

Como señas particulares se detalló que cuenta con un lunar pequeño debajo del ojo derechos. Además, la última vez que fue vista llevaba una sudadera gris, un pantalón de mezclilla azul claro y tenis blancos.

Si tienes información sobre ella, entonces te puedes comunicar a los números que la Fiscalía de la CDMX da para los casos de Alerta Amber: (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082.

Las alcaldías de la CDMX con más desapariciones en 2026

Las demarcaciones con mayores casos de desaparición en México, de acuerdo al nuevo estudio de Red Lupa, son:

Iztapalapa con 917 casos

Gustavo A. Madero con 783 casos

Cuauhtémoc con 781 casos

Álvaro Obregón con 393 casos

Venustiano Carranza con 380 casos

Tlalpan con 315 casos

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