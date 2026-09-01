Desaparecen los hermanos Acuña en CDMX; activan Alerta Amber en la alcaldía Venustiano Carranza

¿Los reconoces? Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron Alerta Amber para dar con el paradero de los hermanos Acuña, quienes desaparecieron el pasado 28 de agosto en la colonia Moctezuma II Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Específicamente, la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) busca a María Isabella García Acuña y Raúl Alejandro Armas Acuña, de tres años y ocho meses, respectivamente, quienes habrían sido vistos por última vez en compañía de su madre, Verónica Acuña Antonio.

En ambas fichas de búsqueda se describe a la madre como una mujer de 25 años, quien tiene como señas particulares un lunar en el glúteo derecho, así como una quemadura abajo de la pantorrilla derecha.

Se activa #AlertaAmber para localizar an María Isabel García Acuña, de 3 años, vista por última vez el pasado 28 de agosto, en la colonia Moctezuma Segunda Sección, alcaldía Venustiano Carranza. pic.twitter.com/GD3Mj3BtoD — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 31, 2026

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Ficha de búsqueda de María Isabella García Acuña, niña de 3 años desaparecida en CDMX

Para localizar a María Isabella, las autoridades emitieron una ficha de búsqueda en donde la describen como una niña de complexión delgada, piel clara, cabello castaño oscuro y ojos cafés.

Se menciona como seña particular que tiene un lunar en el glúteo derecho. Además, al momento de la desaparición llevaba un pants color negro, chamarra rosa con franjas negras y tenis color rosa.

Se activa #AlertaAmber para localizar an Raúl Alejandro Armas Acuña, de 8 meses, visto por última vez el pasado 28 de agosto, en la colonia Moctezuma Segunda Sección, alcaldía Venustiano Carranza. pic.twitter.com/kDBdA90XmT — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 31, 2026

Ficha de búsqueda de Raúl Alejandro Armas Acuña, menor de 8 meses desaparecido en CDMX

Por otra parte, Raúl Alejandro es descrito como un bebé de complexión delgada, piel clara, cabello rubio y lacio, así como ojos color azul.

Las autoridades no ofrecieron ninguna seña particular del menor; no obstante, sí dieron a conocer que al momento de la desaparición vestía un pants y chamarra color azul con figuras de animalitos.

Números para reportar alguna información sobre la desaparición de los hermanos García Acuña

Si tienes alguna información que dé con el paradero de los menores, las autoridades capitalinas abrieron las siguientes líneas de Alerta Amber para que los niños puedan regresar sanos y salvo a su casa.

Los teléfonos son:

(55) 5345 5067

(55) 5346 5084

(55) 5345 5082

Recuerda que cualquier información puede ser determinante para dar con su paradero y evitar que sean víctimas de algún delito.

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