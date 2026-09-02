Alerta Amber: Desapareció Johanna Noelani Castro en 2024 y la siguen buscando en Veracruz

¿La reconoces? La Fiscalía General del Estado (FGE) sigue buscando a Johana Noelani Castro, una niña de seis años, pero que desapareció cuando tenía cuatros, en el año de 2024, en Veracruz, Veracruz.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que se sigue difundiendo, la menor fue vista por última vez el 8 de junio de 2024, momento en que se activó la Alerta Amber y, desde entonces, no se sabe de su paradero.

Además, las autoridades temen por la integridad de la menor, por lo que siguen poniendo a disposición los números 55 5346 2516 (Alerta Amber México) y 228 168 2143 (Alerta Amber Veracruz) para que la ciudadanía pueda ayudar a que la menor vuelva a su hogar.

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Ficha de búsqueda de Johanna Noelani Castro González, niña desaparecida en México

Para poder dar con el paradero de Johanna Noelani Castro González, las autoridades describieron a la menor como una niña que medía 80 centímetros, ahora podría ser más alta.

En aquel momento tenía cara redonda, tez blanca, ojos café claros, cabello color castaño y, cuando fue vista por última vez, lo tenía largo al hombro por lo que podría ser más largo en la actualidad.

No se dio más información sobre cómo iba vestida o si tenía alguna seña particular.

Veracruz tiene 3 municipios dentro de los 100 con más desapariciones en México

De acuerdo a la Red Lupa, en 100 municipios del país se concentran el 56% de las denuncias de desaparición. En Veracruz hay tres de estos:

Veracruz ocupa la posición 14 con un total de mil 67 reportes de desaparición

con un total de mil 67 reportes de desaparición Xalapa ocupa la posición 49 con un total de 514 reportes de desaparición

con un total de 514 reportes de desaparición Córdoba ocupa la posición 99 con un total de 294 reportes de desaparición

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