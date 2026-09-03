Desaparece Kenia Paola Ordaz Rivero de 16 años en Ecatepec; activan Alerta Amber en Edomex

¿La reconoces? Cualquier información puede ayudar a localizar a Kenia Paola Ordaz Rivero, una joven de 16 años que desapareció en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México (Edomex), y por quien las autoridades activaron la Alerta Amber.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la adolescente fue vista por última vez el 1 de septiembre; sin embargo, el reporte se dio a conocer las primeras horas del miércoles 2.

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Ficha de búsqueda de Kenia Paola Ordaz Rivero, una joven que desapareció en Edomex

Para dar con su paradero, las autoridades mexiquenses describen a Kenia Paola Ordaz como una adolescente de 1.45 metros de altura, complexión delgada, tez blanca, cabello castaño claro ondulado y ojos café oscuro.

Como señas particulares mencionan que la joven tiene un lunar en el lado izquierdo de la barbilla. Además, iba vestida con una chamarra color gris, calcetas color blanco, así como zapatos color negro.

Finalmente, la Fiscalía del Edomex indicó que la adolescente salió de su domicilio la última vez que se fue de ella; sin embargo, temen por su integridad.

Si tienes alguna información de la adolescente, entonces puedes comunicarte a los siguientes números destinados a la Alerta Amber:

Emergencias nacional: 911

Locatel CDMX: (55) 5658 1111

Locatel Edomex: (722) 167 8808

Alerta Amber México: 800 00 854 00

Alerta Amber Edomex: 800 89 029 40

Edomex registra más de 14 mil personas desaparecidas

La Red Lipa, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, informa que se registra más de 14 mil 655 personas desaparecidas en el Estado de México.

Tan sólo en lo que va de enero a mayor de 2026 se han presentado 36 nuevos casos de desaparición, cuatro de ellas son niñas.

El 46% de los casos en la entidad se concentra entre los 15 y 34 años; no obstante, mil 176 casos se registran en Ecatepec, el municipio que más casos presenta en los últimos años.

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