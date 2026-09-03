Sismo despertó a Veracruz hoy 3 de septiembre; se percibió en Chiapas, Tabasco y Oaxaca

¿Lo sentiste? La mañana de este jueves 3 de septiembre un sismo de 4.8 despierto a Veracruz, específicamente en la zona de Sayula de Alemán, alrededor de 05:33 horas (tiempo del centro de México).
En un primer momento, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) marcó que preliminarmente era un temblor de 5.2 de magnitud, pero lo ajustó a 4.8; sin embargo, el movimiento telúrico hizo que Protección Civil activara sus protocolos.
Tiempo más tarde, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el sismo fue perceptible en zonas de Chiapas, Oaxaca y Tabasco.
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Zonas en las que se sintió el sismo de hoy 3 de septiembre
Específicamente, las autoridades informaron que estas fueron las zonas donde se percibió el sismo de este jueves 3 de septiembre:
Veracruz
- Perceptible en las regiones de Tres Valles, Zongolica y Xalapa
- No hay reportes de afectaciones
- Siguen los protocolos de vigilancia tras el sismo
Chiapas
- Perceptible en las regiones de Los Altos y La Frailesca
- Se activaron alertas sísmicas en la región metropolitana
Oaxaca
- Población de Matías Romero lo percibió de manera ligera
- Se activaron protocolos de verificación en zonas vulnerables
Tabasco
- El movimiento fue perceptible en Villahermosa, pero no lo sintió la mayoría de la población
- Sin reporte de afectaciones
No se activó alerta de tsunami en Veracruz
Tanto Protección Civil como la Secretaría de Marina (Semar) informaron que tras el movimiento telúrico no se activó alerta de tsunami en las costas del Golfo de México.
“Con base en la información preliminar del sismo y en la ubicación de su epicentro, NO SE ESPERA LA GENERACIÓN DE UN TSUNAMI; por lo que no se prevén variaciones del nivel del mar”, se pudo leer en el boletín que se emitió este día.
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