Sismo despertó a Veracruz hoy 3 de septiembre; se percibió en Chiapas, Tabasco y Oaxaca

¿Lo sentiste? La mañana de este jueves 3 de septiembre un sismo de 4.8 despierto a Veracruz, específicamente en la zona de Sayula de Alemán, alrededor de 05:33 horas (tiempo del centro de México).

En un primer momento, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) marcó que preliminarmente era un temblor de 5.2 de magnitud, pero lo ajustó a 4.8; sin embargo, el movimiento telúrico hizo que Protección Civil activara sus protocolos.

Tiempo más tarde, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el sismo fue perceptible en zonas de Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

SISMO Magnitud 4.8 Loc 41 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER 03/09/26 05:33:52 Lat 17.57 Lon -94.75 Pf 152 km pic.twitter.com/lpiq7eaMy4 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 3, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Zonas en las que se sintió el sismo de hoy 3 de septiembre

Específicamente, las autoridades informaron que estas fueron las zonas donde se percibió el sismo de este jueves 3 de septiembre:

Veracruz

Perceptible en las regiones de Tres Valles, Zongolica y Xalapa

No hay reportes de afectaciones

Siguen los protocolos de vigilancia tras el sismo

Chiapas

Perceptible en las regiones de Los Altos y La Frailesca

Se activaron alertas sísmicas en la región metropolitana

Alerta de tsunami La Secretaría de Marina ofreció un comunicado tras el sismo en Veracruz durante la mañana de este jueves (Captura de pantalla | Centro de Alerta de Tsunamis)

Oaxaca

Población de Matías Romero lo percibió de manera ligera

Se activaron protocolos de verificación en zonas vulnerables

Tabasco

El movimiento fue perceptible en Villahermosa , pero no lo sintió la mayoría de la población

, pero no lo sintió la mayoría de la población Sin reporte de afectaciones

No se activó alerta de tsunami en Veracruz

Tanto Protección Civil como la Secretaría de Marina (Semar) informaron que tras el movimiento telúrico no se activó alerta de tsunami en las costas del Golfo de México.

“Con base en la información preliminar del sismo y en la ubicación de su epicentro, NO SE ESPERA LA GENERACIÓN DE UN TSUNAMI; por lo que no se prevén variaciones del nivel del mar”, se pudo leer en el boletín que se emitió este día.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.