Clima hoy jueves 3 de septiembre: Tormenta tropical Marie provocará lluvias y oleaje elevado en estos estados

Nos encontramos en el noveno mes del año y las lluvias prevalecen en gran parte de la República mexicana, y para el clima de hoy jueves 3 de septiembre de 2026, no será la excepción.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el monzón mexicano, el ciclón tropical Marie y diversos sistemas atmosféricos provocarán lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento en varias regiones de México.

Marie generará además oleaje elevado y fuertes vientos en Baja California y costas del Pacífico, así como lluvias intensas en Baja California Sur. También se prevén chubascos, lluvias fuertes y posible granizo en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del país.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso, con onda de calor en zonas de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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¿Dónde lloverá hoy jueves 3 de septiembre de 2026?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Zacatecas (oeste y sur), Nayarit (sur y este), Jalisco (oeste), Guerrero (este), Oaxaca (este) y Chiapas (oeste y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (centro y sur), Colima, Michoacán (norte), Guanajuato (norte, oeste y sur), Querétaro (oeste, centro y sur), Hidalgo (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (centro, sur y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Oleaje elevado por tormenta tropical Marie

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura:Baja California Sur.

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura:costa occidental de Baja California.

Calor en México 2026: Altas temperaturas por estado hoy

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:Baja California (noreste), Sonora (oeste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas (oeste y centro) y Oaxaca (sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:Baja California Sur (noroeste y centro), Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Frío por estados para el clima de hoy jueves 3 de septiembre

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves:zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes:zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

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