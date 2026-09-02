Septiembre inició con sismo: Temblor de 5.5 de magnitud sorprendió a Chiapas hoy

Septiembre comenzó con sismo en México y es que la mañana de este miércoles 2 de septiembre se reportó un temblor de 5.5 de magnitud al suroeste de Huixtla, Chiapas.

De acuerdo al Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se presentó a las 06:28 horas (tiempo del centro del país); sin embargo, posteriormente se han percibido más temblores en la misma zona.

De acuerdo al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el movimiento telúrico de esta mañana no ameritó que se activara la alerta sísmica en algunos puntos del país como en la Ciudad de México (CDMX).

SISMO Magnitud 5.5 Loc 145 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 02/09/26 06:28:32 Lat 14.21 Lon -93.41 Pf 10 km pic.twitter.com/VHHGYgccnl — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 2, 2026

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Lista de sismos en Chipas hoy miércoles 2 de septiembre

El sismo de 5.5 de magnitud no ha sido el único que se ha presentado en Chiapas, ya que el Sismológico Nacional ha reportado más movimientos durante este miércoles:

07:43 horas: sismo de 4.2 al suroeste de Mapastepec , Chiapas

al suroeste de , Chiapas 07:04 horas: sismo de 4.3 al suroeste de Ciudad Hidalgo , Chiapas

al suroeste de , Chiapas 06:58 horas: sismo de 4.2 al suroeste de Ciudad Hidalgo , Chiapas

al suroeste de , Chiapas 06:54 horas: sismo de 4.1 al suroeste de Huixtla, Chiapas

Es importante mencionar que el pasado 17 de julio la entidad vivió un terremoto, ya que se registró un movimiento de 7.4 de magnitud en Ciudad Hidalgo, el cual hasta las 20:00 horas del 1º de septiembre había generado dos mil 226 réplicas, por lo que no se descarte que los movimientos de este día formen parte de este grupo.

¿Cuándo será el Segundo Simulacro Nacional 2026?

Aunque los científicos han dicho que no hay relación entre los meses y los sismos, lo cierto es que septiembre ha dejado huella en México por lo que se vivió en los terremotos de 1985 y 2017, es por eso que este 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional.

Ahí participarán todos los estados del país, pero no tendrán el mismo ejercicio, sino que variarán las magnitudes y epicentros con el fin de que cada zona pueda actuar de acuerdo a sus características.

Por ejemplo, Chiapas formará parte de la zona del Golfo de Tehuantepec junto a Oaxaca y Tabasco. Estas entidades tendrán una hipótesis de 7.6 de magnitud con epicentro en Tonalá, Chiapas.

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