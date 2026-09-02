¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex? Hoy No Circula en miércoles 2 de septiembre de 2026

Este miércoles 2 de septiembre de 2026 entra en vigor el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y zonas donde aplica en el Estado de México México. Si vas a utilizar tu automóvil, revisa las restricciones antes de salir.

Cabe decir que la medida busca reducir las emisiones contaminantes y se aplica de manera ordinaria en un horario de cinco de la mañana a 10 de la noche noche.

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¿Qué autos no circulan el miércoles 2 de septiembre de 2026?

Este miércoles deben descansar los vehículos con:

Engomado rojo

Terminación de placa 3 y 4

Holograma 1 y 2.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este miércoles 26 de agosto en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/FItCySCCfI — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 26, 2026

La restricción aplicada durante todo el periodo establecido, por lo que los automovilistas deberán considerar una alternativa de transporte si su vehículo se encuentra dentro de estas características.

El programa opera en las alcaldías de la CDMX y en los municipios de Edomex, que forman parte de la Zona Metropolitana donde se encuentra vigente.

¿A qué autos no les aplica el Hoy No Circula?

En condiciones normales, están exentos vehículos con holograma 00 y 0, además de unidades eléctricas e híbridas y algunos vehículos destinados a servicios de emergencia, entre otros casos previstos por las autoridades.

Estas excepciones pueden modificarse si se declara una Contingencia Ambiental; así que ya sabes, antes de tomar las llaves, revisa tu holograma y terminación de placa: ¿tu automóvil circula este miércoles o le toca quedarse en casa?

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