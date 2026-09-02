Tormenta tropical Marie provocará lluvias fuertes; onda de calor se mantiene en el norte de México este miércoles

Este miércoles 2 de septiembre las lluvias fuertes a muy fuertes se harán presentes en zonas del norte del país; aunque también continuará el ambiente caluroso en esa parte del país.

México también sufrirá las consecuencias de la tormenta tropical Marie (posible huracán) y la onda tropical número 36 comenzará a acercarse al sur de la península de Yucatán.

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Lluvias fuertes en gran parte de México

El monzón mexicano será el responsable de las lluvias muy fuertes en el país, las cuales podrían venir acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento.

Estas condiciones climáticas se harán presentes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Además, la onda tropical número 35 ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

Estos sistemas meteorológicos ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Nayarit

Michoacán

Afectaciones de la tormenta tropical Marie

Este fenómeno se desplazará al sur y suroeste de Baja California Sur, lo que traerá oleaje elevado en la península y las costas del Pacífico Central.

Al mismo tiempo, canales de baja presión en la República Mexicana provocarán lluvias muy fuertes con descargas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste de México.

Ondas de calor en el norte del país

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera provocará un ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte del país.

Estas condiciones tendrán altas temperaturas en los siguientes estados este 2 de septiembre:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durando, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

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