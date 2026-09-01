La razones por las que hay apagones CFE en México

¿Te has preguntado por qué hay apagones de luz en México? Este problema afecta a millones de hogares y negocios en todo el país, y sus efectos van desde la incomodidad diaria hasta pérdidas económicas graves.

Los cortes de luz registrados en México durante 2026 han tenido causas diversas, de acuerdo con reportes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre ellas fallas en infraestructura, condiciones meteorológicas, sobrecargas, mantenimiento y presuntos actos de vandalismo.

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Causas de los apagones de luz en México

Los apagones en México no son consecuencia de una sola causa, sino del efecto combinado de impactos climáticos extremos, un aumento de la carga industrial y el envejecimiento de la infraestructura.

Uno de los casos más recientes ocurrió entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, cuando daños atribuidos a actos vandálicos provocaron la salida de operación de dos líneas de alta tensión de 400 kV, afectando a usuarios de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. La CFE informó que el suministro fue restablecido al 100%.

#CFEInforma



La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, tras las afectaciones en dos líneas de alta tensión por actos de vandalismo, se ha restablecido al 100% el suministro de energía a usuarios afectados en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas.… pic.twitter.com/OQoXlt3rB1 — CFEmx (@CFEmx) September 1, 2026

Durante el año también se han registrado interrupciones relacionadas con fallas en transformadores, bajo voltaje, desbalance de fases y salida de centrales privadas.

La CFE también ha identificado fenómenos meteorológicos como lluvias intensas, fuertes vientos, descargas eléctricas, caída de ramas y contacto de fauna con instalaciones como factores que pueden ocasionar interrupciones.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres:

Cada año ocurren apagones en México, la mayoría ocasionados por tormentas o problemas de infraestructura eléctrica; sin embargo, frecuentemente también suceden por sobrecarga y picos de voltaje durante los períodos de alta demanda, como en esta época de calor

CFE informó también que, entre enero y junio de 2026, las interrupciones se redujeron 39% respecto al mismo periodo de 2024 y que, en la mayoría de los casos, los tiempos de restablecimiento son de una a tres horas.

¿Cuántos apagones ha habido en México en 2026?

31 de agosto–1 de septiembre — Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche

Causa: presunto vandalismo. Dos líneas de alta tensión de 400 kV sufrieron daños. La CFE informó que el servicio fue restablecido al 100%.

4 de julio — Veracruz y Boca del Río

Causa: una línea salió de operación por bajo voltaje y posteriormente otra línea también quedó fuera de servicio. El suministro se recuperó durante las primeras horas del 5 de julio.

25–26 de junio — Campeche

Causa: daños en el aislamiento de líneas de transmisión de 400 kV. La CFE detectó afectaciones en varias estructuras y señaló que algunas pudieron prevenir una interrupción gracias a su detección oportuna.

19 de junio — Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Causa: salida de operación de dos centrales privadas. Se afectaron 579 MW de carga, aunque los sistemas automáticos evitaron una interrupción mucho mayor.

Mayo — Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz

Causa: lluvias intensas, fuertes vientos y descargas eléctricas. La CFE reportó que recuperó el servicio para el 96% de los usuarios afectados.

17 de mayo — Veracruz

Causa: trabajos de mantenimiento en una línea de transmisión. Fue necesario desenergizar la infraestructura temporalmente.

1 de mayo — Coatzacoalcos, Veracruz

Causa reportada por habitantes: posibles sobrecargas en transformadores. Varias colonias y fraccionamientos se quedaron sin electricidad.

27–28 de abril — Tabasco

Causa: desbalance en una fase de la red eléctrica. Se registraron cuatro interrupciones momentáneas de unos cinco segundos que afectaron a 78 usuarios.

Posteriormente se realizaron trabajos para balancear la carga.

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