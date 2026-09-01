Buscan a Pamela, Kimberly y Jade, las tres sobrinas del fisicoculturista acusado de matar a sus padres en Cholula

Las tres niñas desaparecieron el día que Ángel “N” asesinó a su padres supuestamente por un mandato divino. — Tres niñas están desaparecidas en Puebla y su caso está relacionado con el del fisicoculturista que presuntamente asesinó a sus padres en un domicilio de Cholula. De acuerdo con las fichas del Protocolo Alba publicadas, se trata de Pamela Kimberly y Jade, de las tres sobrinas del presunto homicida.

Las menores de edad fueron vistas por última vez el 26 de julio, el día en el que Ángel “N” habría cometido el crimen, supuestamente por un mandato divino. Te contamos los detalles del caso.

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Desaparecen sobrinas del fisicoculturista que mató a sus padres en Cholula, Puebla

Pamela Morales Galarza, de 13 años; Kimberly Morales Galarza, de 10, y Jade Morales Galarza, de 8 años fueron vistas por última vez en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, justo el día en el que el fisicoculturista y tío de las niñas presuntamente cometió el crimen.

#NotaRoja Ángel "N", un fisicoculturista y entrenador personal de 30 años de edad, fue detenido como el presunto responsable de @s3sinar a sus padres y dejar gravemente herido a su hermano menor en el fraccionamiento Fuentes de Camino Real, en Santiago #Momoxpan pic.twitter.com/VdakaGpXXb — JaqueMate (@jaaquemat) July 27, 2026

Ángel “N”, apodado “El Mamey”, trabajaba como instructor en un gimnasio; sin embargo, había estado en un anexo recientemente debido al abuso de sustancias ilícitas. El 26 de julio, el fisicoculturista habría atacado a sus padres con un arma de fuego, en el ataque también resultó herido Ricardo, un adolescente que también era sobrino del fisicoculturista y hermano de las niñas desaparecidas.

Tras varios días hospitalizado, Ricardo, de 17 años, también falleció.

¿Qué pasó con el fisicoculturista que mató a sus padres en Cholula?

Tras lo ocurrido, Ángel “N” fue detenido en el interior de su domicilio, luego de que los vecinos hicieran llamadas de auxilio. Actualmente, el fisicoculturista permanece recluido en el Cereso de Tepexi de Rodríguez, fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria.

Autoridades piden apoyo para encontrara a las niñas desaparecidas

La búsqueda de las tres menores de edad continúa, por lo que las autoridades piden el apoyo de la ciudadanía para encontrarlas.

La Fiscalía de Puebla puso a disposición los teléfonos que aparecen en las fichas oficiales son 22 12 83 81 42, vía WhatsApp, así como 22 22 14 64 02 y 22 22 14 64 05. Y el correo: boletin.protocolo.alba.fge@fiscalia.puebla.gob.mx, para quien cuente con alguna información que pueda ser de ayuda.

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