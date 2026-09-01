Los fuegos artificiales son algo común de ver y escuchar, especialmente en las Fiestas Patrias 2026, sin embargo, en muchos puntos de la CDMX, su distribución ha comenzado a estar controlado, luego de varios accidentes que se han suscitado.

Es por eso que, en estas fechas, la capital implementará el operativo “Cero Pirotecnia” en el metro: pero ¿qué es? y ¿en dónde se llevará a cabo?, aquí en adn noticias te lo contamos.

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Operativo Cero Pirotecnia Metro CDMX activa el operativo Cero Pirotecnia por las Fiestas Patrias 2026. (rneumi/Getty Images/iStockphoto)

¿Qué es el operativo “Cero Pirotecnia” del Metro CDMX?

El operativo “Cero Pirotecnia” es un dispositivo de seguridad que el Metro de la CDMX puso en marcha por las Fiestas Patrias para impedir el ingreso, traslado y comercialización de artículos pirotécnicos dentro de sus instalaciones.

Durante el periodo del operativo hay mayor presencia de personal de vigilancia y elementos policiales en los accesos de toda la Red, además de recorridos en trenes, pasillos y zonas de distribución para detectar el traslado de cohetes y otros artículos pirotécnicos.

¿Cuándo se implementará el operativo “Cero Pirotecnia” en el metro de la CDMX?

El Operativo “Cero Pirotecnia” comenzó este 1 de septiembre y se extenderá hasta el 16 de dicho mes; estas son las 7 estaciones del Metro CDMX con vigilancia prioritaria.

OJO, aunque el operativo se desplegará en toda la Red, el STC identificó siete estaciones donde se concentrarán principalmente las acciones de seguridad:

• Candelaria, de las Líneas 1 y 4.

• Merced, de la Línea 1.

• Pino Suárez, de las Líneas 1 y 2.

• Balderas, de las Líneas 1 y 3.

• Hidalgo, de las Líneas 2 y 3.

• Indios Verdes, de la Línea 3.

• Jamaica, de las Líneas 4 y 9.

La selección contempla puntos con alta afluencia y zonas donde existe mayor posibilidad de traslado de estos artículos, por lo que la vigilancia será especialmente visible durante estas fechas.

¿Qué pasará si encuentran pirotecnia dentro del Metro?

El operativo contempla un protocolo específico cuando las autoridades detecten a una persona transportando o comercializando pirotecnia dentro de las instalaciones.

En esos casos, se dará aviso al Puesto Central de Monitoreo (PCM) y al área jurídica del Metro para determinar las acciones correspondientes.

Los artículos que sean asegurados serán retirados de las estaciones y, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se realizarán las labores necesarias para su manejo y destino final.

Así que ya sabes, si vas al Grito de Independencia 2026, a una fiesta o simplemente tomarás el Metro durante septiembre, mejor deja los cohetes fuera de la mochila, ya que el operativo “Cero Pirotecnia” ya está en marcha y habrá ojos extra vigilando los accesos hasta el 16 de septiembre.

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