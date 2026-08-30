Francisco Borrego, notario: “Si tus hermanos no tienen dinero o no quieren tramitar la herencia, hay un recurso legal para reclamar tu parte por separado”

Cuando la repartición de un patrimonio se detiene porque algún familiar no tiene dinero para los trámites, la adjudicación parcial de herencia permite a cualquier heredero en el Estado de México registrar su porcentaje de propiedad de manera independiente.

La legislación civil reconoce este recurso para quienes buscan librar su dinero o bienes sin depender de la firma ni de los fondos de sus coherederos. A través de esta alternativa, el interesado liquida únicamente sus avalúos e impuestos correspondientes, dejando en pausa las porciones de sus hermanos hasta que decidan formalizar su parte.

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¿En qué consiste la adjudicación parcial de un testamento según el notario Francisco Borrego en Edomex?

El especialista Francisco Borrego detalló el procedimiento notarial cuando un trámite familiar queda detenido por la falta de recursos económicos de los coherederos: “Mis hermanos no tienen dinero y por lo mismo no quieren que la herencia pase de mi papá hacia mí. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, yo sí puedo lograr que la parte que me toca sí la herede yo y sí pasan a mi nombre. Eso se llama una adjudicación parcial”.

El jurista precisó que el heredero interesado no necesita absorber los gastos ajenos ni esperar el consentimiento de la familia para obtener sus escrituras: “¿Por qué adjudicación? Porque cambia de nombre de mi papá hacia mí. ¿Y por qué parcial? Porque solo lo vamos a hacer de la parte que me toca. Y la parte que le toca a mis hermanos, esa se queda pendiente para cuando ellos tengan dinero y puedan hacerlo”.

¿Cuáles son las vías para tramitar la adjudicación parcial de herencia ante notario o juez?

El Colegio de Notarios del Estado de México y los tribunales de lo familiar gestionan este recurso a través de dos procedimientos legales independientes:

Procedimiento notarial con testamento: requiere la firma de un convenio de adjudicación parcial entre el albacea y los coherederos ante un notario público, donde el interesado paga sus propios avalúos e impuestos.

requiere la firma de un convenio de adjudicación parcial entre el albacea y los coherederos ante un notario público, donde el interesado paga sus propios avalúos e impuestos. Procedimiento judicial en juicio sucesorio: se solicita directamente al juez la aprobación de un proyecto de partición parcial con los bienes valuados en el expediente, dictando sentencia sin requerir el aval de los hermanos.

se solicita directamente al juez la aprobación de un proyecto de partición parcial con los bienes valuados en el expediente, dictando sentencia sin requerir el aval de los hermanos. Registro de la propiedad: la escritura o sentencia dictada se inscribe ante la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Edomex para garantizar la titularidad.

¿Qué beneficios y precauciones implica solicitar la adjudicación parcial de los bienes heredados?

Este mecanismo rompe la copropiedad forzosa basándose en el principio legal de que nadie está obligado a permanecer en la indivisión patrimonial. Si el inmueble no admite división física, la adjudicación previa faculta al propietario para promover la venta judicial y cobrar su porcentaje en dinero en efectivo.

Resulta indispensable contar con avalúos comerciales actualizados antes de firmar cualquier convenio o solicitud formal. Aceptar una porción sin verificar los valores reales puede provocar pérdidas patrimoniales.

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