Zeus Valtierra, astrofísico de la UNAM: “El eclipse lunar del 27 de agosto será el último del 2026 en México y lo sabroso llegará a las 20:33 horas”

México podrá observar este jueves 27 de agosto un eclipse parcial de Luna en el que cerca del 94% del disco lunar quedará cubierto por la sombra de la Tierra. El fenómeno durará más de cinco horas y no requiere filtros ni equipo especial para verlo.

Zeus Valtierra, astrofísico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), detalló que este será el último eclipse parcial de Luna del año y que en México se podrá apreciar. Esto es lo que debes saber sobre el fenómeno astronómico que coronará el final de mes.

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¿A qué hora se verá el eclipse lunar del 27 de agosto en México?

Tal como explicó Valtierra en un artículo en un sitio especializado, los horarios del eclipse lunar del 27 de agosto en México serán:

19:23 : comenzará la fase penumbral, la más tenue y difícil de distinguir a simple vista.

: comenzará la fase penumbral, la más tenue y difícil de distinguir a simple vista. 20:33: “ lo sabroso llegará a las 20:33 ”, indica el astrofísico de la UNAM, cuando la Luna empiece a entrar en la umbra , la zona más oscura de la sombra terrestre, donde arranca la fase parcial.

”, indica el astrofísico de la UNAM, , la zona más oscura de la sombra terrestre, donde arranca la fase parcial. 22:12 : momento de máximo, con una magnitud cercana a 0.93. En la Ciudad de México, alrededor del 93.9% del disco lunar quedará oscurecido.

: momento de máximo, con una magnitud cercana a 0.93. En la Ciudad de México, alrededor del 93.9% del disco lunar quedará oscurecido. 23:52 : termina la fase parcial.

: termina la fase parcial. 01:01 del 28 de agosto: concluye la fase penumbral.

En total, el fenómeno se extenderá unas 5 horas y 38 minutos.

Un dato a tener en cuenta para quienes lo observen desde la capital: al inicio del eclipse la Luna estará baja, a unos 8 grados sobre el horizonte Este-Sureste, por lo que conviene buscar un sitio despejado, sin edificios, árboles ni montañas que bloqueen esa dirección.

El eclipse será visible desde gran parte de América, el Pacífico oriental, Europa y África. Quienes estén en otra zona horaria deberán convertir los horarios a su hora local.

¿Cómo ver el eclipse y por qué la Luna puede teñirse de rojo?

A diferencia de un eclipse solar, observar un eclipse lunar es completamente seguro: no se necesitan filtros, gafas especiales ni telescopios. Basta con salir a un lugar con buena vista del cielo.

Con binoculares o un telescopio pequeño se aprecian mejor los cambios de iluminación sobre cráteres, mares y montañas lunares. Para fotografiarlo, la recomendación es usar tripié y evitar la exposición automática, ya que el brillo cambiará notablemente a lo largo de la noche.

Sobre el color: al acercarse el máximo, la porción de la Luna dentro de la umbra puede adquirir tonos rojizos, cobrizos o anaranjados. Como no será un eclipse total, no toda la superficie se convertirá en la clásica “Luna de sangre”, pero el contraste puede resultar llamativo.

El fenómeno ocurre porque parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna: como las moléculas atmosféricas no dispersan con facilidad las ondas rojizas, estas logran pasar y se refractan hacia el interior de la sombra. El tono exacto no puede predecirse, ya que depende del polvo, los aerosoles, las nubes y las partículas suspendidas en la atmósfera.

Tal como indicó Zeus Valtierra, este será el último eclipse de 2026 y habrá que esperar hasta 2027 para volver a ver un eclipse lunar, aunque estos serán penumbrales. En 2028 ocurrirán dos parciales, y el siguiente eclipse lunar total está previsto para el 31 de diciembre de 2028.

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