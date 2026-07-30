¿Cuándo es el eclipse lunar de agosto?

El eclipse lunar de agosto será uno de los eventos lunares más impresionantes pues cerca del 96% de la Luna estará cubierto por la sombra de la Tierra por lo que se verá casi total y para que no te lo pierdas te decimos cuándo será visible en México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo se verá el eclipse lunar en México?

Este fenómeno astronómico será visible en México, América Central y Sudamérica el 27 y 28 de agosto de 2026, se podrá observar a simple vista y sin utilizar gafas. En nuestro país se podrá ver completo.

La luna se atenuará ligeramente y una “mordida” oscura irá creciendo sobre su disco hasta cubrir el 96% de la Luna y aunque no se convertirá en una Luna de sangre completa la mayor parte del disco se vera rojizo oscuro con un pequeño borde brillante.

Para observarlo solo necesitas que la Luna esté por encima de tu horizonte durante el eclipse. Aunque será visible a simple vista puedes utilizar binoculares o un telescopio para mirarlo con más claridad.

El eclipse lunar ocurrirá durante la llamada Luna del Esturión, esta Luna llena brillará en la constelación de Acuario. Para muchas tribus agosto era el momento de pescar esturión por ello a esta luna se le dio dicho nombre.

De acuerdo con Star Walk, el esturión es un gran pez de agua dulce que vive en la Tierra desde tiempos prehistóricos, crece hasta 3 metros de largo y pesa alrededor de 90 kilos. Las hembras pueden vivir hasta 150 años y les toma unos 20 años comenzar a reproducirse.

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar?

El siguiente eclipse lunar penumbral será el 20 y 21 de febrero de 2027, será más sutil y la Luna pasará por la tenue sombra exterior de la Tierra y solo se verá más tenue de lo normal.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.