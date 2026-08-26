Golpe al bolsillo, huevo alcanza precio récord con aumento de 7.92%; costo en CDMX y Edomex

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer cómo se ubica la inflación y el huevo fue uno de los productos que más se encareció pues incrementó 7.92% su precio, te compartimos cuánto cuesta en CDMX, Edomex y otros estados.

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Precio del huevo en CDMX y Edomex

Según datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) el kilo de huevo pasó de costar 30 a 37 pesos.

En la CDMX, el kilo de huevo blanco por mayoreo costó 33 pesos y por menudeo 39 pesos. El huevo rojo tuvo un precio de 38 pesos.

Mientras que en el Edomex el kilo de huevo blanco por menudeo se vende en 33.00 pesos en Ecatepec y en 29.90 pesos por mayoreo en Toluca.

¿Cuál es el precio del huevo en México?

Este es el precio del huevo en otros estados:

Tijuana: 35.00 pesos el kilo

Campeche: 34.00 pesos el kilo

Colima: 32.00 pesos el kilo

Tuxtla Gutiérrez: 47.22 pesos el kilo

Chihuahua: 36.00 pesos el kilo

Pachuca: 35.00 pesos el kilo

Morelia: 29.00 pesos el kilo

Nuevo León: 32.00 pesos el kilo

Oaxaca: 35.00 pesos el kilo

Puebla: 32.00 pesos el kilo

Querétaro: 33.50 pesos el kilo

Xalapa: 37.00 pesos el kilo

Zacatecas: 32.00 pesos el kilo

Cabe mencionar que el huevo es uno de los alimentos que más consumen los mexicanos pues aporta muchos nutrientes y es una proteína muy versátil ya que se puede preparar de muchas formas. Además tiene un precio más accesible en comparación con otras proteínas.

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) cada mexicano consume en promedio 345 huevos al año.

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