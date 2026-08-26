Las pozas de aguas termales gratuitas a minutos de Guadalajara: ¿cómo llegar y cuánto cuesta Las Pilitas de Tonalá, con agua de hasta 40 grados?

Las Pilitas de Tonalá ofrecen una experiencia alejada de los balnearios tradicionales: son seis pilas de piedra alimentadas por aguas termales, rodeadas de árboles y vegetación en la barranca de Colimilla, en la zona de Coyula, municipio de Tonalá, Jalisco.

Aunque forman parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara, llegar hasta este sitio significa dejar atrás poco a poco el ruido de la ciudad y adentrarse por caminos más rústicos.

Esa tranquilidad es parte de su encanto: pasar unas horas entre agua caliente, piedra, sombra y silencio, rodeado por el paisaje de la barranca, sin la dinámica de un balneario comercial y, según los últimos reportes, totalmente gratuitas.

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Seis pilas de piedra para descansar entre árboles y aguas termales

El agua brota de un manantial y se concentra en seis pilas acondicionadas con piedra, integradas al paisaje natural. Distintas publicaciones especializadas señalan que puede alcanzar hasta 40 °C, aunque no existe una medición oficial vigente.

El calor del agua, el silencio y la vegetación convierten este rincón en un lugar buscado para descansar, desconectarse y pasar un momento de calma en contacto con la naturaleza. A las aguas termales suelen atribuirles propiedades relacionadas con la relajación muscular y el bienestar.

Más que la infraestructura de un balneario tradicional, aquí el atractivo está en el entorno:

Vistas hacia la barranca

Senderos y caminos para llegar

Un ambiente rústico con infraestructura turística limitada

Precisamente por esas condiciones, vale la pena llevar:

Agua para beber

Traje de baño

Toalla

Calzado cómodo (Especialmente para el tramo que debe recorrerse a pie).

¿Todavía se puede entrar gratis a Las Pilitas?

Los reportes disponibles sobre este punto de Tonalá mantienen el acceso gratuito. Sin embargo, Las Pilitas no cuentan con una taquilla formal ni con una página oficial que publique tarifas actualizadas para 2026.

Por ello, la entrada gratuita debe tomarse como la condición reportada actualmente y puede cambiar por disposiciones locales o nuevos acuerdos de acceso.

También hay que evitar confundirlas con Las Pilitas de Quintero, conocidas también como “Las Pilitas de George”, otro sitio ubicado en Tonalá donde sí se han publicado precios de entrada y servicios adicionales.

Antes de bajar a la barranca, toma en cuenta el camino

La cercanía con Guadalajara no significa que las pozas estén al pie de una carretera. Aunque se ubican aproximadamente a 15 kilómetros del centro de Tonalá, la última parte del recorrido conduce hacia una zona de barranca y puede requerir caminar por senderos o caminos de terracería. Por esa razón, es preferible acudir con luz de día, evitar emprender el regreso al anochecer y considerar previamente la condición física de quienes harán el recorrido.

Como referencia, publicaciones anteriores señalan un horario de 8:00 a 15:00 horas, todos los días. Al no existir una administración turística que mantenga horarios oficiales actualizados para 2026, este dato debe tomarse como orientativo.

Del ruido de Guadalajara a las aguas termales de Tonalá

Para llegar, la ruta se dirige hacia Tonalá y el camino a Colimilla, al noreste del municipio. Algunas referencias recomiendan avanzar por la zona de Avenida Tonaltecas hacia Periférico Norte y continuar en dirección a Colimilla.

Al acercarse a la barranca comienza la parte más natural del recorrido y puede ser necesario continuar a pie por caminos de tierra y senderos hasta las pozas.

También es mejor llegar preparado. Al tratarse de un espacio seminatural y no de un complejo turístico formal, lo más seguro es planear la visita sin depender de encontrar servicios en el lugar y llevar consigo todo lo necesario para pasar unas horas junto al agua y disfrutar del entorno.

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