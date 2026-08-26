Prepara las cobijas de tigre de bengala que los frentes fríos se aproximan a México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estos sistemas pueden provocar descensos en la temperatura, vientos, lluvias y heladas o nevadas.

Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la temporada de frentes fríos 2026-2027 tendrá, por lo menos, 50 sistemas que impactarán el territorio mexicano.

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¿Cuándo empieza la temporada de frentes fríos 2026-2027 en México?

Según lo informado por el SMN, la temporada de frentes fríos 2026-2027 ocurriría en los primeros días de septiembre.

Para esas fechas, se tiene prevista la transición hacia condiciones más frescas en el país.

Aunque durante septiembre aún se pueden presentar temperaturas elevadas en algunas zonas del país, esto mientras se da el cambio gradual en las condiciones meteorológicas.

¿Cuánto dura la temporada de frentes fríos?

De acuerdo con el SMN, la temporada de frentes fríos comprende un periodo de nueve meses: de septiembre de 2026 a mayo de 2027.

Durante este lapso, se estima que haya 50 frentes fríos en todo el país. Dichos sistemas se distribuirían de la siguiente manera:

Septiembre: 3 frentes fríos Octubre: 5 frentes fríos Noviembre: 6 frentes fríos Diciembre: 7 frentes fríos Enero: 7 frentes fríos Febrero: 6 frentes fríos Marzo: 6 frentes fríos Abril: 6 frentes fríos Mayo: 4 frentes fríos

Primeros estados que sufrirán los frentes fríos

De acuerdo con las primeras estimaciones, los frentes fríos comenzarán en Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Durango, Sonora, Zacatecas y San Luis Potosí.

Pero conforme avance la temporada de frentes fríos, los estragos se comenzarán a sentir en otras entidades de México.

En zonas norte del país se esperan temperaturas entre los 0 y 5° C; en el centro de México el termómetro podría bajar a los 2 y 8° C durante esta temporada.

Aunque esto podría cambiar por factores como la intensificación del fenómeno “El Niño” y se recomienda estar pendiente de las actualizaciones del SMN y Conagua.

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