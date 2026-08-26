De víctima a reclutadora del CJNG: La China desapareció y terminó detenida en Zacatecas; cronología del caso

Liliana Elizabeth ‘N’, de 23 años, apodada ‘La China’, fue imputada por el delito de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados, pues presuntamente reclutaba jóvenes para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, apenas unos días antes, había sido reportada como desaparecida junto con un grupo de personas.

Presuntamente, la joven identificada como Liliana “N” enganchaba a jóvenes originarios de Jalisco con falsas ofertas de trabajo. Te contamos los detalles del caso.

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¿Quién es La China, presunta reclutadora del CJNG?

El pasado 21 de agosto del 2026, se publicó la ficha de búsqueda de Liliana Elizabeth Arceo García, una joven de cabello chino y largo, que era apodada La China. La joven había sido presuntamente secuestrada junto a otras tres personas, una de ellas una bebé de un mes, en la zona de Tlaltenango, Zacatecas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que, en la madrugada del 22 de agosto, una llamada anónima alertó acerca de la presencia de personas y vehículos en los alrededores de El Durazno. La Policía Municipal de Jerez halló en el lugar a ocho personas, entre ellas, a Liliana “N”, Cassandra, su bebé, y Flavio, el conductor del auto en el que viajaban.

Varios de las personas rescatadas señalaron directamente a Liliana “N” como la persona que les obligaba a hacer actividades de halconeo.

🚨 Detienen en Zacatecas a presunta reclutadora de personas de Jalisco.



Liliana “N”, alias “La China”, de 23 años, había sido reportada como desaparecida y después fue localizada junto con otras siete personas. pic.twitter.com/coZOWhfCsE — Notigram Jalisco (@NotigramJal) August 25, 2026

La FGJE detiene a La China por reclutar jóvenes para el CJNG

Durante la investigación que realizó la Fiscalía de Zacatecas, realizó un análisis cibernético y localizó un perfil de Facebook asociado con La China. En dicha red social, las autoridades detectaron publicaciones vinculadas con la facilitación delictiva y el reclutamiento de personas para el CJNG. Esto coincidió con las contradicciones en las declaraciones de los familiares de la joven ante la pregunta acerca de las actividades a las que se dedicaba.

La Fiscalía obtuvo una orden de cateo para el domicilio de Liliana. Los agentes hallaron cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, formatos de solicitud de empleo, copias de credenciales de elector de personas originarias de Jalisco y libretas con anotaciones relacionadas con integrantes y operaciones de la delincuencia organizada.

Con estas pruebas, la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Liliana “N”, por los delitos de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados.

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