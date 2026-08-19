La razón por la que la Luna se verá roja durante el eclipse lunar de agosto en México

Aún le quedan varios días a agosto y para cerrar con broche de oro en México podremos disfrutar del eclipse lunar, un fenómeno astronómico sorprendente y aquí te explicamos en qué consiste.

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¿Por qué la Luna se vuelve roja durante el eclipse?

Durante el eclipse lunar, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna provocando que la sombra de nuestro planeta se proyecte sobre el satélite. En esta ocasión, el eclipse será parcial y la Luna no estará mucho tiempo frente a la Tierra pero cuando ocurra podremos ver a la Luna con tonalidades rojizas y por ello se le llama “Luna de Sangre”.

De acuerdo con la UNAM, aunque la Tierra bloquea la luz solar parte de la radiación solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de alcanzar la superficie lunar y ocurren dos procesos físicos:

La refracción atmosférica es cuando la atmósfera terrestre desvía parte de la luz solar hacia el interior de la umbra y la dispersión atmosférica donde las moléculas de aire producen dispersión de Rayleigh que afecta con mayor intensidad las longitudes de onda cortas y las partículas de polvo y aerosoles generan dispersión adicional.

Así que la luz que finalmente alcanza la superficie lunar está enriquecida en longitudes de onda largas color rojo y anaranjada y reflejan esa luz hacia la Tierra, por eso vemos nuestro satélite en esas tonalidades.

¿De dónde proviene el término “Luna de sangre”?

Aunque no es un término astronómico formal es una expresión popular que hace referencia al color que se observa en la Luna durante el eclipse. Es importante destacar que este fenómeno no altera su composición ni su temperatura solo cambia la naturaleza de la luz que la ilumina.

El eclipse lunar total simplemente se observa bajo condiciones atmosféricas que permiten que predominen las longitudes de onda rojas en la luz refractada por la atmósfera terrestre.

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