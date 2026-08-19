¿Cuánto cuesta viajar a Tijuana desde CDMX para ver el eclipse lunar?

Si eres de los que no se quiere perder ningún espectáculo de la Luna, ve preparando la mirada al cielo porque se acerca una noche bastante especial.

El eclipse lunar de agosto de 2026 será visible desde buena parte de México y, si quieres disfrutarlo lejos de las luces de la CDMX, Tijuana puede ser una opción.

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Así que, si lo tuyo son los astros, la astronomía o simplemente disfrutar de una buena noche mirando la Luna, quizá ya estés pensando en hacer una pequeña escapada.

Pero antes de sacar la maleta hay una pregunta mucho más terrenal: ¿cuánto cuesta viajar desde CDMX a Tijuana para ver el eclipse lunar?

¿Estás listo?

El próximo 27 de agosto tendremos Eclipse Lunar.

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Será visible en tres continentes: la mayor parte de América, Europa y África.

El eclipse penumbral comienza a las 7:23 pm, la luna se irá cubriendo poco a poco hasta quedar oculta completamente a las… pic.twitter.com/N8gAlcXnJu — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 20, 2026

¿Cuándo será el eclipse lunar en Tijuana?

Si ya estás pensando en tomar un avión y darte una escapadita, marca el jueves 27 de agosto de 2026.

En Tijuana, el fenómeno comenzará a ser visible alrededor de las 19:33 horas, pero el momento que todos estarán esperando llegará a las 21:12 horas, cuando el eclipse lunar alcance su punto máximo.

La fase parcial terminará cerca de las 22:51 horas, aunque el fenómeno completo se extenderá hasta aproximadamente las 00:01 horas del viernes 28 de agosto.

Hay otro detalle que conviene tener presente si quieres verlo en todo su esplendor: al comenzar la fase parcial, la Luna estará cerca del horizonte, por lo que será mejor buscar un sitio con una vista despejada hacia el este-sureste.

Para el momento máximo, nuestro satélite natural estará aproximadamente 23 grados sobre el horizonte.

Así que, si vas a hacer el viaje, mejor llega con tiempo y evita que la búsqueda del lugar perfecto te agarre cuando la Luna ya esté haciendo su espectáculo.

¿Cuánto cuesta viajar de CDMX a Tijuana para ver el eclipse?

Ahora sí, viene la parte menos romántica de la escapada: la cartera, pues para viajar de Ciudad de México a Tijuana el jueves 27 de agosto de 2026, los precios encontrados actualmente parten de aproximadamente mil 962 pesos por vuelo sencillo.

En algunas búsquedas para esa fecha aparecen vuelos de Volaris desde alrededor de mil 960 hasta 2 mil 575 pesos, aunque las tarifas pueden cambiar dependiendo del horario, el tipo de boleto y la disponibilidad.

También existen vuelos desde el AIFA hacia Tijuana, así que comparar las opciones de salida desde AICM y AIFA puede ayudarte a encontrar una tarifa que se ajuste mejor a tu presupuesto.

Y ojo con esto, si quieres estar en Tijuana el mismo 27 de agosto para ver el eclipse, no conviene dejar la compra para el último momento, ya que los precios de los vuelos son dinámicos y pueden aumentar conforme se acerque la fecha.

Además, el avión es apenas el primer gasto, pues, si quieres hacer la escapada completa, todavía tendrás que considerar hospedaje, transporte y comida.

¿Dónde será visible el eclipse lunar de agosto de 2026?

A diferencia de un eclipse solar, los eclipses lunares no tienen una franja de observación tan estrecha, ya que pueden verse desde cualquier lugar donde la Luna esté sobre el horizonte durante el fenómeno.

En México, Centroamérica, Sudamérica y buena parte del centro y este de Norteamérica será posible observar el eclipse.

Durante el máximo, cerca del 96% de la Luna estará cubierta por la sombra de la Tierra, por lo que la parte eclipsada adquirirá una tonalidad rojiza.

En Europa y África, la Luna estará cerca del horizonte oeste durante el eclipse, mientras que en Asia y Australia el fenómeno no será visible porque nuestro satélite se encontrará por debajo del horizonte.

Así que, si estabas buscando una excusa para escaparte unos días, la Luna acaba de poner una bastante bonita sobre la mesa.

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