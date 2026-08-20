Confirmado por INEGI: los artículos que los mexicanos más compran en línea (y cómo recibir tus paquetes de forma segura)

Comprar en línea y recibir el pedido en casa ha cambiado la vida de las familias mexicanas. Con las compras online, las personas pueden buscar un producto, indagar en sus cualidades, comparar precios rápidamente y adquirirlo desde la comodidad de un clic. Pero, ¿qué es lo que más compran los mexicanos en línea y cómo evitar fraudes?

En su “Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares” (ENDUTIH) publicada en junio de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela las categorías más demandadas a través de internet por los mexicanos. Y, por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) brinda recomendaciones para evitar estafas o fraudes.

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¿Cuáles son los artículos más demandados por los mexicanos a través de internet?

Conforme al análisis del INEGI, los principales productos comprados por internet, según lo reportado por los consumidores mexicanos son los artículos de uso e higiene personal, que incluye productos de higiene personal, belleza y cosméticos y artículos de uso personal como ropa y accesorios. Un 78.7% de los encuestados reportó comprar este tipo de productos por internet.

Las siguientes categorías de mayor consumo son artículos para el hogar (50.6%), servicio de transporte por plataforma (38.2%), alimentos y bebidas (37.4%), reservaciones o boletos de viaje o entretenimiento (31.2%), celulares o accesorios (30.1%) y artículos de salud (23.7%), todas ellas con un incremento significativo respecto del análisis del año anterior.

¿Cómo comprar en línea de forma segura?

Aunque comprar en línea es una comodidad, hay que tener en cuenta algunos tips para evitar caer en fraudes o estafas. La Procuraduría Federal del Consumidor brinda algunos consejos a tener en cuenta al adquirir productos a través de internet.

Asegúrate de tener una conexión a Internet segura

Compra en sitios web conocidos y con buena reputación

y con buena reputación Revisa y lee políticas de privacidad y políticas de devolución del sitio donde se realiza la transacción

Chequea que la página web del vendedor cuente con datos formales como domicilio físico y teléfonos de contacto para acudir en caso de reclamo

Establece alertas y controla los estados de cuenta bancarios

Usa un único instrumento de pago en línea

Instala en la computadora o dispositivo móvil una solución integral de seguridad y mantenla actualizada

Como medida de seguridad adicional, el organismo mexicano sugiere desconectarse y cerrar la sesión cuando se haya finalizado la compra y obtenido los comprobantes de la transacción.

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