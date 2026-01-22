Alertan por robos en entregas de paquetes, distraen al cliente y cambian el contenido

El robo a paquetes en México se ha convertido en una preocupación creciente ante el aumento del comercio electrónico. Durante el Buen Fin 2025, las compras en línea subieron 27%, impulsando miles de entregas diarias en todo el país.

Este crecimiento también abrió la puerta a nuevas formas de fraude. En enero de 2026, un caso ocurrido en la Ciudad de México (CDMX) exhibió una modalidad en la que repartidores sustituyen el contenido del paquete al momento de la entrega.

¿Cómo funciona esta nueva modalidad?

El caso ocurrió en Iztapalapa, donde dos repartidores solicitaron el código de seguridad para confirmar la entrega. Tras obtenerlo, uno afirmó que el paquete era incorrecto y salió con la caja original.

Mientras uno distraía a la víctima, el otro regresó con una caja distinta. El paquete final contenía una batería portátil en lugar de un celular valuado en más de 24 mil pesos, según el testimonio difundido por medios de comunicación de circulación nacional.

Otros incidentes similares con repartidores

En 2025 se documentaron hechos similares en distintos estados. En Chihuahua, un repartidor sustrajo 72 paquetes de Mercado Libre, lo que derivó en una denuncia formal.

En Monterrey, cámaras captaron a repartidores robando un paquete ajeno. Estos casos confirman que el problema no es aislado ni exclusivo de una sola plataforma.

Medidas de protección al comprar en línea

Verifica reseñas y reputación del vendedor

Graba la entrega y apertura del paquete

No compartas el código de seguridad sin confirmar datos

Usa puntos de recogida cuando sea posible

Estas acciones reducen el riesgo y facilitan aclaraciones posteriores

¿Qué hacer si ya fuiste víctima?

Contacta de inmediato a la plataforma y a la paquetería. Empresas como Amazon y Mercado Libre cuentan con políticas de reembolso si presentas evidencias.

También se recomienda denunciar ante las autoridades. La documentación del caso ayuda a frenar este tipo de delitos y protege a otros consumidores.

