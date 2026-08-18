Desaparece Alejandra Sandoval Lara de 14 años; activan Alerta Amber en CDMX

¿La reconoces? Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) buscan a Alejandra Sandoval Lara, una adolescente de 14 años que desapareció en la colonia Unidad Habitacional Infonavit en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) el 17 de agosto, la joven fue vista por última vez el domingo 16 alrededor de las 21:20 horas (tiempo local).

Es por lo anterior que se activó la Alerta Amber y las autoridades pidieron apoyo a la población para lograr su localización sana y salva.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Alejandra Sandoval Lara, de 14 años, vista por última vez el pasado 16 de agosto, en la colonia Unidad Habitacional Infonavit, alcaldía Iztacalco. pic.twitter.com/toRfWhLzgO — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 17, 2026

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Ficha de búsqueda de Alejandra Sandoval Lara, joven que desapareció en CDMX

Para dar con su paradero, las autoridades describieron a Alejandra Sandoval Lara como una joven de 1.64 metros de altura, complexión robusta y tez clara. Además, se menciona que tiene el cabello tenido de rojo y quebrado, así como ojos café oscuro rasgados.

No se dio ninguna seña particular, pero sí se mencionó que la última vez que fue vista llevaba un pants ajustado rosa con destellos blanco, sudadera negra con leyenda “Calvin Klein” en manga larga, tenis negro con rojo y blanco tipo jordan.

Si tienes alguna información sobre Alejandra Sandoval, entonces te puedes comunicar a los siguientes números de la Fiscalía CDMX:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

¿Por qué no todas las fichas de búsqueda de menores de edad tienen Alerta Amber?

De acuerdo a la Fiscalía de CDMX, no todas las fichas de búsqueda por desapariciones de menores tienen Alerta Amber, debido a que ésta tiene que ser aprobada por las autoridades locales o federales.

Para que esto ocurra, las desapariciones tienen que cumplir estos tres requisitos:

Que la persona desaparecida o no localizada sea menor a 18 años de edad

Que se encuentre en riesgo inminente de sufrid daños grave a su integridad personal

Que exista información suficiente

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