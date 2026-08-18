Adiós a la licencia de conducir en Jalisco: retirarán el carnet por un año completo a todos los conductores que cometan esta infracción

La suspensión de la licencia de conducir puede representar un problema importante para quienes dependen de un vehículo para trabajar, especialmente cuando se trata de operadores del transporte público. Tal es el caso de Jalisco, donde la legislación contempla una suspensión de un año cuando un conductor de este sector participa en un siniestro vial que deja a una persona lesionada bajo determinadas condiciones.

La medida está contemplada en el artículo 189 de la legislación de movilidad de Jalisco, que establece distintos casos en los que puede suspenderse una licencia para conducir o un gafete de identificación de operadores del servicio público.

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¿Por qué pueden suspender la licencia por un año?

De acuerdo con el artículo 189, inciso 1, sección IV, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, la licencia de conducir y los gafetes de identificación de las personas operadoras de vehículos de servicio público pueden ser suspendidos en diferentes circunstancias.

Una de ellas ocurre cuando la persona operadora participa en un siniestro de tránsito en el que otra persona resulta lesionada. La ley establece que la suspensión procede cuando las lesiones ocasionadas tardan más de 15 días en sanar y se acredita que la persona operadora del transporte público fue responsable del hecho.

La disposición busca establecer una consecuencia administrativa para quienes conducen vehículos destinados al transporte público cuando su participación en un hecho vial deriva en lesiones de cierta gravedad.

¿Cuánto tiempo dura la suspensión de la licencia?

El plazo comienza a partir de la notificación realizada a la persona conductora operadora. Durante ese periodo, la persona sancionada no puede utilizar la licencia o el gafete suspendido para desempeñarse como operador del servicio público, de acuerdo con los alcances de la medida.

Una sanción de gran alcance. En el caso la resolución judicial ejecutoriada, la licencia se mantiene suspendida durante el periodo que determine la propia resolución. (Getty Images)

El mismo artículo contempla otro supuesto de suspensión relacionado con una resolución judicial ejecutoriada. En ese caso, la licencia se mantiene suspendida durante el periodo que determine la propia resolución.

¿Qué otras situaciones pueden provocar una suspensión?

La legislación también establece sanciones para quienes acumulan determinadas infracciones en periodos relativamente cortos.

Una licencia puede ser suspendida hasta por seis meses cuando una persona incurre dos o más veces, dentro de un periodo de 60 días, en cualquiera de las infracciones que el propio artículo 189 señala mediante distintas fracciones de la ley.

El artículo también establece una suspensión de seis meses para vehículos vinculados a una concesión cuando acumulan determinadas infracciones durante la prestación del servicio.

En este caso, la medida puede aplicarse cuando el vehículo comete más de dos infracciones que tengan una sanción mínima de entre 10 y 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a entre $1,173 y $2,346 pesos aproximadamente, siempre que estas ocurran dentro de los 30 días siguientes a la primera infracción.

También puede aplicarse cuando se acumulan seis infracciones de estas características en un periodo de seis meses, contado a partir de la primera violación.

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