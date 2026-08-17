Gobierno de México confirma la muerte de 2 connacionales en Colombia tras terremoto

El Gobierno de México confirmó la muerte de dos connacionales en Colombia, luego del terremoto de 7.4 que azotó a la nación sudamericana el pasado lunes 10 de agosto.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional de este lunes 17 de agosto, las autoridades mexicanas informaron que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está en contacto con la familia, la cual ya viajó a Colombia para iniciar el trámite de traslado de los cuerpos.

“Hay dos mexicanos que lamentablemente fallecieron y la Cancillería está en contacto con ellos y también con las familias. Se les llevó para allá y ser les está dando todo el apoyo”, explicaron.

COMUNICADO. "México acompaña labores de búsqueda de dos connacionales tras terremoto en Colombia". pic.twitter.com/gHg6BdQryw — EmbaMex Colombia (@EmbaMexCol) August 17, 2026

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México continúa la búsqueda de dos connacionales

No se especificó si las dos personas muertas eran la pareja de mexicanos buscados en Pereira, Colombia; no obstante, la embajada nacional continúa con las labores de búsqueda y así lo anunció el pasado domingo 16 de agosto.

En un comunicado dio a conocer que mantienen contacto con las autoridades colombianas para dar con el paradero de los mexicanos, incluso mencionaron que el cuerpo de bomberos sigue trabajando en la última localización que tienen de los connacionales.

“Esta madrugada, personal consular recibió en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá a familiares de la pareja desaparecida para posteriormente trasladarse con ellas a la región de Pereira; se les facilitó apoyo económico para su hospedaje y alimentación”, se pudo leer en el comunicado.

Asimismo, reiteraron que cualquier duda o ayuda de connacionales en Colombia se pude resolver mediante la línea telefónica +57 313 878 6028.

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