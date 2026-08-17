Tamaulipas está condonando hasta el 90% de multas y recargos fiscales a todos estos contribuyentes desde agosto y hasta diciembre 2026

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez, confirmó que Tamaulipas condona 90% de multas y recargos fiscales a contribuyentes con adeudos desde 2021. El beneficio rige desde agosto hasta diciembre de 2026, según el decreto estatal.

El descuento que aplica el Gobierno de Tamaulipas es escalonado: 90 por ciento para adeudos de 2021, 80 por ciento para 2022 y reducciones menores en años posteriores. Los contribuyentes cumplidos suman beneficios adicionales en control vehicular y en el emplacamiento de motocicletas.

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¿Cuándo entra en vigor la condonación de multas en Tamaulipas?

El decreto que beneficia a los contribuyentes de Tamaulipas entró en vigor el 1 de agosto de 2026 y permanece vigente hasta el 31 de diciembre. El plazo no admite prórroga, según explicó el funcionario estatal.

Ramírez detalla que la condonación abarca cualquier tipo de contribución estatal generada desde 2021. Los adeudos más antiguos reciben el mayor descuento, mientras los recientes obtienen reducciones progresivas menores.

El esquema suma un 50 por ciento de descuento en multas por licencias de venta de alcohol. La Secretaría de Finanzas invita a regularizar trámites antes de que concluya el periodo de vigencia.

El descuento en multas de Tamaulipas es escalonado por año de adeudo (adn40)

¿Qué otros estímulos fiscales extiende Tamaulipas para 2026?

El Gobierno estatal decidió prolongar cuatro decretos que vencían el 31 de julio. Ahora suman seis los estímulos vigentes para contribuyentes de Tamaulipas, según confirmó Carlos Irán Ramírez.

Entre los beneficios extendidos está un 30% de descuento para quienes están al corriente en control vehicular. También continúan las facilidades para el emplacamiento de motocicletas y los descuentos en recargos de adeudos previos.

La Secretaría de Finanzas estima recuperar entre 300 y 400 millones de pesos con estos seis programas. Ese monto proviene de adeudos acumulados por contribuyentes que dejaron de cumplir sus obligaciones fiscales.

Los contribuyentes de Tamaulipas con adeudos fiscales pueden acercarse a las oficinas de la Secretaría de Finanzas antes del 31 de diciembre para aprovechar los descuentos vigentes.

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