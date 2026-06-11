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Miles de turistas inundan la CDMX para vivir una experiencia culinaria y cultural única
En adn Noticias investigamos cómo es que los turistas disfrutarán de la capital a través de los mercados, fondas y museos para empaparse de la legendaria cultura y gastronomía mexicana.
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Publicado
11/06/2026
🕐
17:34
Por:
Adriana Juárez Miranda
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