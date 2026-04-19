Se reportó su desaparición a las 06:30 horas en Iztapalapa; su integridad podría estar en riesgo.

Se reportó su desaparición a las 06:30 horas en Iztapalapa; su integridad podría estar en riesgo. | Fiscalía CDMX | FB

La desaparición de Andrea Teresita García Martínez, una adolescente de 14 años, encendió las alertas en la Ciudad de México (CDMX) luego de que se perdiera contacto con ella el pasado 14 de abril de 2026 en la alcaldía Iztapalapa.

Desde entonces, autoridades capitalinas mantienen activa la ficha de búsqueda para dar con su paradero.

De acuerdo con el reporte oficial, Andrea fue vista por última vez alrededor de las 06:30 horas en la colonia San Simón Culhuacán. Al momento de su desaparición vestía short negro, botas negras y blusa negra.

Alerta Amber Desaparece Andrea Teresita García Martínez en Iztapalapa: activan Alerta Amber (Alerta Amber CDMX | FB)

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¿Quién es Andrea Teresita García Martínez y qué se sabe de su desaparición?

Andrea nació el 12 de enero de 2012, tiene 14 años y mide aproximadamente 1.52 metros. Es de complexión mediana, piel morena clara, cabello castaño claro lacio y ojos café oscuro.

Como señas particulares, cuenta con una cicatriz entre la nariz y el labio superior, además de un lunar claro en un costado de la rodilla derecha.

Tras su desaparición, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activó la Alerta Amber con el folio 400/2026. Las autoridades consideran que su integridad podría estar en riesgo, por lo que solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarla.

Lista de Alertas Amber activas en CDMX en abril de 2026

El caso de Andrea no es el único. Actualmente, diversas fichas de búsqueda permanecen activas en la capital del país:

Abigail Vázquez Ferzuli , 4 años, desaparecida el 15 de abril en Iztapalapa

, 4 años, desaparecida el 15 de abril en Iztapalapa Arturo Emiliano García Cárdenas , 16 años, desaparecido el 16 de abril en Tlalpan

, 16 años, desaparecido el 16 de abril en Tlalpan Santiago Rodríguez Quiroz , 15 años, desaparecido el 16 de abril en Iztapalapa

, 15 años, desaparecido el 16 de abril en Iztapalapa Lesly Alejandra Torres Carbajal , 15 años, desaparecida el 14 de abril en Gustavo A. Madero

, 15 años, desaparecida el 14 de abril en Gustavo A. Madero Edwin Antonio Saldívar Arriera , 17 años, desaparecido el 7 de abril en La Magdalena Contreras

, 17 años, desaparecido el 7 de abril en La Magdalena Contreras Andrea Margarita Carrasco Armenta, 17 años, desaparecida el 15 de abril en Iztapalapa

17 años, desaparecida el 15 de abril en Iztapalapa Jennifer Jordana Mompala Montero, 8 años, desaparecida el 4 de abril en Gustavo A. Madero

Personas localizadas recientemente tras activación de búsqueda

En contraste, autoridades informaron sobre varios casos de localización exitosa en días recientes:

María Guadalupe Navarrete Pérez

Erick Schnaider Tello Ibáñez

Evelin Morales Martínez

Illaly Itzdyana Herrera Martínez

Alan López Martínez

Yoretzi Joharadi Martínez Baltazar

Esmeralda Jaqueline Flores Sánchez

Estos casos reflejan la importancia de la difusión y la participación ciudadana para ubicar a personas desaparecidas.

¿Cómo funciona la Alerta Amber en México y cuándo se activa?

La Alerta Amber es un mecanismo de búsqueda y localización inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. En México, puede activarse en cuestión de horas, siempre que se cumplan ciertos criterios:

Que la persona desaparecida sea menor de 18 años

Que exista riesgo inminente para su integridad

Que se cuente con información suficiente como señas particulares o datos del hecho

No es necesario esperar 24 o 72 horas para levantar un reporte. La denuncia puede realizarse de inmediato ante cualquier autoridad.

Entre los datos clave que se solicitan están: nombre completo, edad, características físicas, ropa que vestía, lugar y hora de desaparición, así como fotografías recientes.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita localizar a Andrea Teresita García Martínez y a otros menores que siguen desaparecidos en la Ciudad de México.

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