Desaparece Cynthia Francisco Ordonez en San Andrés Totoltepec, CDMX; activan Alerta Amber en alcaldía Tlalpan

¿La reconoces? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Cynthia Francisco Ordonez, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez en la colonia San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que se emitió el miércoles 12 de agosto, el día que se recibió la denuncia por desaparición, la joven fue vista por última vez el martes 11 alrededor de las 01:00 horas (tiempo local) al sur de la Ciudad de México (CDMX) y desde entonces se desconoce su paradero.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Cynthia Francisco Ordonez, de 15 años, vista por última vez el pasado 11 de agosto, en la colonia San Andrés, Totoltepec, alcaldía Tlalpan. pic.twitter.com/8XVUM4j0ab — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 12, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Ficha de búsqueda de Cythia Francisco Ordondez, desaparecida al sur de CDMX

Cynthia Francisco es descrita como una joven de 1.63 metros de altura, complexión mediana, piel clara, cabello castaño oscuro, así como ojos café oscuro y ligeramente rasgados.

La última vez que fue vista llevaba un pants color rosa y una playera color beige; como señas particulares se describe que tiene “rosacea” la cara y usa lentes.

Si tienes información que ayude a las autoridades a dar con el paradero de la adolescente de 15 años, entonces puedes comunicarte a los números que habilitó la Fiscalía de la Ciudad de México:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

¿Cuál es la alcaldía donde desaparecen más personas en CDMX?

De acuerdo a la Red Lupa, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, establece que las alcaldías donde más desaparecen personas son:

Iztapalapa

Gustavo A. Madero (GAM)

(GAM) Cuauhtémoc

Venustiano Carranza

Álvaro Obregón

Además, dieron a conocer que suman cinco mil 996 personas desaparecidas, al corte del mes de mayo. De estos, tres mil 825 son hombres, mientras que dos mil 51 son mujeres.

Finalmente, de este total, el 25% son menores de edad. Tan sólo en 2026 sumaron 92 niños desaparecidos de enero a mayo de este mismo año.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.