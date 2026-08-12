Desaparecen las hermanas Sánchez González en Nicolás Romero, Edomex; activan Alerta Amber

¿Las reconoces? Las autoridades del Estado de México (Edomex) activan la Alerta Amber y buscan a Mayrim Valentina y Samara Dayana Sánchez González, dos niñas que desaparecieron en el municipio de Nicolás Romero el pasado 8 de agosto.

De acuerdo a la ficha de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el reporte de desaparición se realizó el pasado 10 de agosto y, desde entonces, las autoridades piden ayuda a la población para dar con su paradero.

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Ficha de búsqueda de Mayrim Valentina Sánchez González, niña desaparecida en Edomex

Las autoridades describen a la niña de 7 años con una estatura de 1.10 metros, complexión delgada, cabello castaño lacio, ojos café grandes y tez blanca.

No se mencionan ninguna seña particular; sin embargo, se describe que la última vez que fue vista llevaba pantalón de mezclilla oscuro, chamarra color rosa y zapatos color negro.

Ficha de búsqueda de Samara Dayana Sánchez González, niña de 3 años que desapreció en Nicolás Romero

La descripción de la menor la señala con un metro de altura, complexión mediana, tez morena, cabello castaño ondulado y ojos café.

Como seña particular se refiere que tiene una cicatriz en la frente, además, la última vez que fue vista llevaba un pantalón de mezclilla claro, chamarra color rosa y tenis color beige con gris.

Números de la Fiscalía de Edomex

Las autoridades temen por la integridad de las menores de edad toda vez que puedan ser víctimas de un delito, es por eso que dieron los siguientes números para que la población pueda dar información sobre su paradero:

Emergencias nacional: 911

Locatel CDMX: (55) 5658 1111

Locatel Edomex: (722) 167 8808

Alerta Amber México: 800 00 854 00

Alerta Amber Edomex: 800 89 029 40

Cualquier información que se tenga puede ser valiosa para dar con el paradero la ambas menores de edad.

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