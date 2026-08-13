Regresan a México 36 connacionales afectados por el fuerte terremoto en Colombia

¡Vuelven al país! El Gobierno de México repatrió a 36 connacionales que resultaron afectados y “en condiciones de vulnerabilidad” en Colombia tras el fuerte terremoto de 7.4 de magnitud en el Chocó durante el pasado lunes 10 de agosto.

En compañía de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, los mexicanos regresaron al país la madrugada de este jueves 13 de agosto procedentes del Aeropuerto de Matecaña, en Pereira, Colombia.

“Todas las personas mexicanas repatriadas estuvieron acompañadas por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Defensa Nacional, y se encuentran a salvo y en buen estado de salud”, se pudo leer en el comunicado.

COMUNICADO CONJUNTO. "Gobierno de México repatría a 36 connacionales afectados por el sismo en Colombia".https://t.co/tB0FX6Zgt6 pic.twitter.com/ZbcPkFSUWN — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 13, 2026

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México agradece a Colombia y sigue brindando asistencia consular

Tras arribar en Santa Lucía, en el Estado de México (Edomex), el titular de la SRE, Roberto Velasco, agradeció a la Cancillería colombiana por las gestiones y facilidades brindadas para que los mexicanos varados en el país pudieran retornar.

Además, si tú tienes algún familiar en el lugar de los hechos, se dio a conocer que personal mexicano continúa realizando acciones de asistencia consular y contacto con connacionales que sigan en el país sudamericano con el fin de facilitar su salida, debido a que varios hoteles y zonas turísticas sufrieron afectaciones tras el fuerte sismo.

Es por lo anterior que recordaron que, por medio de la línea telefónica +57 314 878 6028, la Embajada de México en Colombia sigue asistiendo a todos los connacionales que lo necesiten.

México envía toneladas de ayuda humanitaria a Colombia

El pasado miércoles 12 de agosto, las mismas dependencias, en un comunicado conjunto, dieron a conocer que México enviará a Colombia un total de 58.5 toneladas de ayuda humanitaria; sin embargo, el primer cargamento fue de 19.5 toneladas repartidas en 854 despensas.

Conviene recordar que Colombia decidió recibir ayuda de rescate sólo de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, por lo que los equipos de búsqueda y rescate mexicano no volarán a Colombia.

Pese a esto, en el último reporte del Gobierno de Colombia, se dio a conocer que ascendió a 265 la cifra de personas muertas, además de que ya van tres mil 494 personas heridas y 496 desaparecidas.

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