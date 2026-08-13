Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical “Hernán” en el Pacífico mexicano

La depresión Ocho-E se intensificó a la tormenta tropical “Hernán”, en el océano Pacífico y se ubicó frente a las costas de México, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que se mantiene al pendiente de su desarrollo ciclónico para alertar a los habitantes de cualquier emergencia.

“Hernán” es el octavo ciclón de la temporada 2026 en el Pacífico y aunque de momento no representa peligro para el territorio mexicano, las aguas cálidas y los vientos definirán su trayectoria en los próximos días.

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¿Tormenta tropical “Hernán” tocará tierra en México?

La tormenta tropical “Hernán” se localiza a 2 mil 350 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 4 km /h.

Hasta el momento no hay probabilidad de que toque tierra en México, pero al ser un ciclón, su trayectoria y nivel de peligrosidad puede cambiar.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical “Hernán”?

A través de la página Windy se puede ver cómo la tormenta tropical “Hernán” se mantiene lejos, pero frente a Baja California Sur. Sus efectos no se perciben en el territorio mexicano.

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