Texcoco-Ecatepec cerrada por accidente hoy 13 de agosto; bloqueos paralizan carreteras y casetas

Si piensas disfrutar de lo que queda de vacaciones y planeas un puente familiar toma precauciones, ya que se registran afectaciones vehiculares en autopistas y carreteras importantes, provocadas por bloqueos y accidentes en diversos puntos hoy jueves 13 de agosto.

Una de las vialidades que registra mayores afectaciones es la carretera Texcoco-Ecatepec, tras un accidente cerca del kilómetro 031+900, dirección Texcoco. Asimismo, la avenida Central en Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex) presenta lento avance de vehículos.

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¿Qué autopistas y carreteras tienen bloqueos y accidentes?

¿Qué pasa en Avenida Central?

Un joven de aproximadamente 25 años se quedó dormido en su vehículo sobre la Avenida Central, en los límites entre Nezahualcóyotl y Ecatepec (Edomex), lo que generó una larga fila de vehículos.

Autopista Cd. Mendoza-Córdoba

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Cd. Mendoza-Córdoba, kilómetro 288, dirección Cd. Mendoza, debido a un tractocamión con falla mecánica.

Carretera Texcoco-Ecatepec

Guardia Nacional Carreteras informó que se registra cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 031+900 de la carretera Texcoco-Ecatepec, con dirección Texcoco. Es por ello que pide a los conductores atender la indicación vial.

Autopista Agua Dulce-Cárdenas

Hay cierre de circulación en la autopista Agua Dulce-Cárdenas, a la altura del kilómetro 86, dirección Agua Dulce, por el accidente de un tractocamión.

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