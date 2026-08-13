Monzón mexicano y onda tropical 26 provocan fuertes lluvias en México hoy 13 de agosto

¿Cansado de las lluvias en el país? Ten un poco más de paciencia y es que el Monzón mexicano, la onda tropical 26, canales de baja presión, una circulación ciclónica y una vaguada seguirán provocando fuertes precipitaciones durante este jueves 13 de agosto.

No obstante, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el calor seguirá subiendo en algunos puntos del país. Así que si vives en los estados del norte, no sólo debes de cuidarte de las lluvia, sino también de las altas temperaturas ya que se espera que superen los 40ºC.

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¿Dónde lloverá hoy miércoles 13 de agosto?

Así lloverá durante este miércoles en todo México:

Lluvias fuertes

Durango

Sinaloa

Jalisco

Guerrero

Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Nayarit

Colima

Michoacán

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México (Edomex)

(Edomex) Ciudad de México (Edomex)

(Edomex) Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Chubascos

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas

Baja California

Estados afectados por la ola de calor en México hoy 13 de agosto

Por otra parte, por la ola de calor, las altas temperaturas seguirán en el país de la siguiente manera:

Temperaturas de 40 a 45ºC

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Por otro lado, algunos estados estarán con temperaturas entre 30 y 35ºC:

Durango

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

San Luis Potosí

Hidalgo

Morelos

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

¿Cuál será el clima en CDMX hoy 13 de agosto?

Por otro lado, si vives en la Ciudad de México o el Estado de México, es decir, en el Valle de México, se esperan lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La máxima será entre 25 y 27ºC, mientras que la mínima se establece entre 13 y 15ºC; sin embargo, se esperan rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

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