El mejor lugar para ver la lluvia de estrellas Perseidas hoy 12 de agosto tras el eclipse solar: está cerca de CDMX y es un parque con certificación de “cielo oscuro”

Peña del Aire, en Hidalgo, es el primer parque de México en obtener a nivel mundial la certificación de Cielo Oscuro, lo que lo convierte en un lugar ideal para observar las Perseidas, la lluvia de meteoros que alcanzará su punto máximo entre este miércoles 12 y jueves 13 de agosto de 2026 luego del eclipse solar, otro de los fenómenos más esperados. El sitio se encuentra a poco más de dos horas de la Ciudad de México.

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¿Cuándo es la lluvia de estrellas Perseidas 2026 y cómo se verá en México?

Las Perseidas son producto de pequeñas partículas que deja a su paso el cometa 109P/Swift-Tuttle en su órbita; al entrar a la atmósfera terrestre a gran velocidad, se incineran y generan los destellos que conocemos como estrellas fugaces. Según American Meteor Shower, en 2026 el fenómeno estará activo del 17 de julio al 24 de agosto, con su punto máximo la noche del 12 al 13 de agosto.

La UNAM señala que las condiciones serán especialmente favorables esa noche, ya que coincidirán con la luna nueva, lo que oscurecerá aún más el cielo y facilitará la observación. En el punto más alto de actividad, la Universidad calcula que podrían verse hasta 100 meteoros por hora en condiciones ideales, aunque la cifra real dependerá de factores como la contaminación lumínica, la nubosidad y la transparencia atmosférica de cada lugar.

Desde la Ciudad de México, el fenómeno podrá observarse a simple vista desde el anochecer y hasta el amanecer, sin necesidad de telescopio: basta con buscar un punto con vista amplia al cielo, libre de obstáculos como edificios o árboles e idealmente libre de contaminación lumínica.

¿Qué es Peña del Aire y cómo llegar a este lugar para ver las Perseidas?

Peña del Aire, también conocido como “Mirador El León”, es un cañón formado por el viento ubicado a 2,600 metros sobre el nivel del mar, a menos de 10 kilómetros de Huasca de Ocampo, el primer Pueblo Mágico de Hidalgo. El sitio forma parte de la Reserva de la Biósfera de la Barranca de Metztitlán, y a sus pies corre el río del mismo nombre, también llamado río Tulancingo.

Es el primer parque en obtener, a nivel mundial, la certificación de Cielo Oscuro de México. Es esta baja contaminación lumínica en la zona lo que lleva a pensar en este destino como el lugar ideal para observar la lluvia de meteoros de las Perseidas, ya que mejora las condiciones de observación.

Peña del Aire abre de lunes a domingo, de 9:00 am a 6:00 pm, y se ubica en Ejido Sebastián S/N, La Barranca, Huasca de Ocampo, Hidalgo. Según Google Maps, el trayecto en auto desde la Ciudad de México toma 2 horas 26 minutos (132 kilómetros) por la carretera México 85D.

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