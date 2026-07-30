El Niño provocará calor extremo en 2027; será el fenómeno climático más potente en 150 años

¿Eres team calor? Una reciente investigación publicada por la revista Nature reveló que el fenómeno climático El Niño se está intensificando y podría convertirse en el más fuerte en los últimos 150 años provocando altas temperaturas sin precedentes en 2027.

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2027 será el año más caluroso

De acuerdo con los investigadores, la oleada de calor que El Niño libera en el océano Pacífico y el calentamiento global provocado por el cambio climático antropogénico provocarán climas extremos en muchas partes del mundo el próximo año.

El científico Zeke Hausfather señaló que con base en modelos climáticos se prevé que El Niño supere al anterior poseedor del récord y podría elevar la temperatura media global hasta 1,7°C por encima del promedio preindustrial. Las predicciones sugieren qu este fenómeno se intensificaría más de lo que se tenía previsto.

¿Por qué EL Niño provocará climas extremos?

Los científicos explican que la Oscilación del Sur de El Niño (ENSO) es una fluctuación natural de la temperatura de la superficie del mar y los vientos en el océano Pacífico tropical que se alternan entre El Niño cálido y La Niña fría cada 2 a 7 años.

Pero las elevadas temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico y los patrones de viento se han intensificado muy rápido y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) prevé en un 80% que se desarrolle un evento “muy fuerte” para finales de año y el calor se mantenga hasta abril de 2027.

Michelle L’Heureux, meteoróloga de la NOAA que dirige el equipo de predicción de ENSO de la agencia en College Park, Maryland comentó que El Niño se situará entre los más intensos del registro histórico.

El Niño elevará las temperaturas medias mundiales a máximos históricos en 2027, las de calor, sequías, inundaciones e incendios forestales asociados con El Niño tendrán consecuencias para las economías.

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